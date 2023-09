Étudiants, salariés, chômeurs ou retraités, ils se retrouvent sur le devant de la scène et font tomber les murs de l’opéra de la Monnaie

“La véritable tragédie au sens classique ce n’est pas tant le réchauffement climatique, qui est une catastrophe évidemment, mais aussi le fait que malgré les preuves que l’on a, l’on n’agisse pas.” D’où le parallèle avec l’antique Cassandre. L’ancien directeur s’est donné pour mission de dépoussiérer le genre. Son spectacle est abordable pour des non-initiés et se veut moderne tant dans la thématique que dans la mise en scène.

Et pour que son œuvre ne finisse pas lettre morte, Bernard Foccroule a eu l’idée d’élargir les murs de l’opéra. “Je voulais qu’un nouveau public puisse venir.”

La Monnaie a alors créé il y a un an un chœur. Et pas sur n’importe quel thème : pour chanter les droits humains avec un répertoire très engagé. C’est Laurence Renson (mezzo-soprano, cheffe du chœur) qui s’y colle en faisant passer quelque 300 auditions. “On voulait les profils les plus variés possible et surtout que tous soient amateurs. Ça n’a pas toujours été facile. Certains n’entendaient pas à quelle octave ils devaient chanter mais je suis très fière du résultat aujourd’hui.”

70 chanteurs, plus ou moins en herbe, investissent maintenant les marches de la Monnaie une heure avant chaque représentation de Cassandra, et donnent une représentation de 30 minutes. S’enchaînent alors les chants militants sur droits Humains mais aussi l’écologie. Le groupe fini par envahir la place au rythme du slogan “Wake up now” (réveillez-vous maintenant).

En contrepartie de ce travail, les choristes ont pu suivre et participer à la création de l’opéra pendant un an. Ils ont assisté à la création de Cassandra, rencontrer les artistes et venir à d’autres représentations. “On est devenus des acteurs de l’opéra,” nous glisse Alain en sortant des rangs de la représentation pré-générale. Cet ancien de l’hôtellerie n’est pas peu fier. “Il faut voir l’accueil que l’on a eu. J’ai même un badge. Je peux aller partout dans la Monnaie, parler avec les artistes. J’ai pu aller voir Tchaikovsky aussi.”

Et pas besoin d’être un fin connaisseur pour intégrer le chœur. “Je n’ai jamais appris à lire la musique même si j’ai déjà chanté.” Dans une chorale schaebeekoise, il avait trouvé son bonheur alors qu’il traversait “une mauvaise passe. Depuis j’ai continué et quand j’ai vu ce projet j’ai directement postulé. Il y avait beaucoup plus de femmes, donc quasi tous les hommes étaient sûrs d’être pris,” s’amuse le choriste.

Pour David aussi l’expérience est très concluante. L’étudiant en musicologie s’émerveille de pouvoir suivre de si près la création d’une œuvre et la vie d’un opéra. Il fait même partie des quelques choristes qui ont un rôle de figurant dans Cassandra. “C’est assez fou comme aventure et surtout on rencontre beaucoup de profil différents, tous militants à leur manière.”

Lydie, elle, connaît bien la maison. Elle a toujours été dans l’ombre de la Monnaie. Costumière pendant 38 ans, chanteuse dans sa jeunesse, elle retourne, grâce au chœur, sur le devant de la scène. “Ça me permet de garder le lien avec la Monnaie comme aujourd’hui je suis pensionnée. Et on ouvre ce monde encore élitiste à tous.”

Et bonne nouvelle pour les 70 choristes. Le chœur est reconduit pour une nouvelle année pourrait même s’agrandir. Laurence Renson, la cheffe de chœur espère poursuivre les représentations dans d’autres cadres pour continuer de porter les valeurs militantes qui forment cet ensemble.

De son côté, la Monnaie poursuit ses efforts pour se faire connaître et de se rendre accessible pour un nouveau public. “On a des tarifs pour les moins de 30 ans entre 10 et 50 euros, explique Marie-Caroline Lefin coordinatrice événements publics à la Monnaie. On enregistre des podcasts sur le thème des opéras à l’affiche avec des personnes qui n’ont rien à voir avec ce milieu mais dont la profession permet d’éclairer le propos de l’opéra, comme un pédiatre ou une avocate. Cela permet d’apporter une proximité entre le texte et le vécu. Finalement, ce qui se passe sur scène et toujours lié à notre vie quotidienne. On passe aussi dans les écoles pour faire des initiations au chant. On a des captations vidéo d’opéra qui sont disponibles en ligne gratuitement. Le chœur amateur est aussi un canal d’ouverture. Ils ont pris du plaisir à l’opéra alors qu’il n’était pas forcément un public d’habitué et maintenant, ils endossent d’eux-mêmes le rôle d’ambassadeurs.”