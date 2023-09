L’Îlot ouvre le premier centre bruxellois d’accueil destiné uniquement aux femmes sans-abri : “Elles échappent davantage au parcours social”

À lire aussi

Le lieu se trouve dans ce qui est désormais l’ancien centre d’accueil mixte, situé au milieu du parvis de Saint-Gilles (et qui a déménagé deux pas plus loin). “Ce ne sera donc pas un souci pour réorienter le public habitué”, rassure Ariane Dierickx, présidente de l’Îlot. Dans les murs, le centre pourra accueillir jusqu’à 100 personnes simultanément, “mais le nombre idéal est aux environs de 60, on veut que les femmes se sentent complètement dans un cocon”. L’équipe sera, elle aussi, complètement composée uniquement de femmes, “plus cohérent”, souligne Ariane Dierickx. Huit personnes ont été embauchées afin de répondre aux divers besoins du public attendu, “mais on cherche encore des financements publics et privés pour engager notamment une psychologue”.

Ce mercredi, la Secrétaire d’État à l’Égalité des chances, Nawal Ben Hamou (PS), Alain Maron en tant que membre de la Cocof chargé de l’Action Sociale et la poétesse nationale Lisette Lombé, inauguraient ensemble ce centre inédit à Bruxelles.

Le centre sera, quant à lui, ouvert du lundi au vendredi de 8 h 45 à 17 heures. Le mardi de midi à 17 heures. Il proposera des repas, des douches, des consignes, des lessives et des activités.

De la violence tout au long du parcours

Dans un rapport sur les femmes et le sans-abrisme publié en janvier 2022, l’organisme pointait la difficulté de trouver “un point fixe” pour sortir de la violence de la rue. “Les violences sont présentes tout au long de leur vie, c’est la cause principale de leur présence en rue, qui est un milieu très masculinisé, commente Ariane Dierickx. Elles échappent davantage au parcours social.” L’ouverture de ce centre devrait, désormais, ouvrir de nouvelles perspectives.