Tremblement de terre au Maroc : un point de collecte humanitaire sera ouvert au Heysel

Des articles de secours sont collectés pour le Maroc dans tout le pays. Il s’agit notamment de tentes, de lits de camp, de matelas, de lampes, de conserves, de produits d’hygiène, etc.

Un premier dépôt de référence a été ouvert mardi sur la Digue du Canal à Anderlecht, où les donateurs peuvent déjà déposer du matériel. “En général, c’est au Heysel que se tient la collecte, mais le lieu n’était pas disponible pour le moment”, a notamment expliqué le bourgmestre d’Anderlecht, Fabrice Cumps. L’entrepôt choisi à Anderlecht a déjà servi aux récoltes de dons pour l’Ukraine et à la suite des tremblements de terre en Syrie et en Turquie. “Il était donc facilement mobilisable”, selon le maïeur.

”À la suite du tragique tremblement de terre au Maroc, nous avons décidé, en partenariat avec la ville de Bruxelles, d’ouvrir la semaine prochaine un palais qui servira de point de collecte pour les biens de secours”, ajoute pour sa part le CEO de Brussels Expo, Denis Delforge. “Nous l’avons déjà fait par le passé après les inondations dans notre pays, la crise des réfugiés ukrainiens et les séismes en Turquie et en Syrie. Avec Brussels Expo, nous travaillons toujours en bonne intelligence avec les différents niveaux de gouvernement de notre pays et nous avons toujours l’intention et la volonté d’aider les personnes dans le besoin.”