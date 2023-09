Gel de l’indexation loyer : l’aile droite du gouvernement bruxellois bloque la prolongation

À lire aussi

La mesure court jusqu’au 14 octobre, avant quoi elle prendra fin, à moins que… Ce jeudi, le gouvernement bruxellois débattra sur une éventuelle prolongation de la mesure. “On sait que ça va être compliqué, souffle-t-on du côté de la Secrétaire d’Etat au Logement, Nawal Ben Hamou (PS). Même dans les conditions de l’an dernier (l’inflation sans précédent des prix de l’énergie, NdlR) cela avait été difficile.” Et pour cause, le ministre Sven Gatz (Open-VLD) et son collège au gouvernement Bernard Clerfayt (Défi) n’étaient pas favorables au gel de l’indexation. Et leur position ne semble pas avoir changé. “Il s’agit ici d’une mesure exceptionnelle et temporaire. Et la Flandre aussi bien que la Wallonie viennent de lever ce gel d’indexation”, précise-t-on du côté de Gatz.

Cibler les classes populaires

En face, l’aile gauche du gouvernement bruxellois, PS et Ecolo, espère ne pas suivre le même chemin que les régions voisines. “Bruxelles, c’est 65 % de locataires et un bâti vieillissant. J’ose espérer qu’on parviendra à un consensus”, a affirmé Nawal Ben Hamou sur Vivacité. Mais le PS n’est pas seul dans le gouvernement bruxellois… et à cette heure, le sujet est loin de faire l’unanimité. Les socialistes comptent toutefois sur un soutien de leurs partenaires écologistes dans ce dossier. “On veut aller vers une prolongation du gel de l’indexation, confirme-t-on du côté du ministre Maron (Ecolo). Mais il nous faut un débat en gouvernement avec des avancées concrètes.”

Difficile, pour l’heure, de dire de quoi il s’agira, et quelle sera la teneur des échanges ce jeudi à la table du gouvernement. Tout le monde préfère attendre d’en parler de vive voix avant de sortir du bois publiquement. Sauf Bernard Clerfayt, qui convoque déjà la mesure exceptionnelle de l’aide mise en place il y a un an. “Si le débat porte sur la fraction du public bruxellois qui éprouve des difficultés de logement, alors il faut prendre des mesures dirigées envers ce public, comme le recommande l’OCDE.” Il évoque notamment l’allocation-loyer. Un projet de Nawal Ben Hamou, dont la mise en place s’est avérée ch