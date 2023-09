L’échevine schaerbeekoise, Lorraine De Fierlant, démissionne pour le privé

Lorraine de Fierlant (LB) quittera le Collège communal de Schaerbeek en décembre prochain. La future ex-échevine de la Dynamisation économique, des Commerçants&Entrepreneurs, des Ressources humaines et du Folklore se lance dans une nouvelle aventure professionnelle, puisqu’elle prendra la direction de Microstart, un organisme belge de micro-crédit et d’accompagnement pour les entrepreneurs. “Je pars un peu plus tôt que prévu, puisque je n’avais pas prévu de me représenter en 2024, mais sans aucun regret ! Le d’échevine est très important pour la démocratie, et la société civile et le privé ne s’y intéressent pas assez.”