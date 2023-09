Effondrement de plafond dans une école de Jette : “Il ne faut pas attendre 2024 pour lancer les travaux”

Ce mardi, parents, élèves et personnel ont exprimé leur vif mécontentement aux autorités communales via une manifestation. Sur les bancs de l’opposition, on tape également du poing sur la table. “La situation est grave”, dénonce Xavier Van Cauter (PS).

Contacté en début de semaine, l’échevin Joris Poschet (CD&V) faisait état de sa stupéfaction. À la suite de l’incident de février, un expert ingénieur avait en effet inspecté les lieux. “Nous n’avons pas négligé la sécurité”, assure-t-il.

“Les parents sont laissés dans le flou”

Des mesures d’urgence sont en train d’être prises, et les élèves ont été temporairement déplacés. Mais la rénovation structurelle des plafonds n’interviendra qu’en 2024. Un délai jugé bien trop long pour l’opposition.

“Il ne faut pas attendre 2024 pour lancer les travaux. On sait que ce n’est pas simple et que cela nécessite des budgets colossaux. Mais on ne peut pas attendre. Le bureau d’expertise avait dit que la situation était safe. Mais force est de constater que ce n’est pas le cas. Il faut tout de suite lancer un chantier. Beaucoup de personnes pensaient que des travaux allaient être réalisés pendant l’été. Or ce n’est pas le cas”, pointe l’élu, qui fustige également la communication jugée largement insuffisante de la commune. “Les parents sont laissés dans le flou.”

Selon le conseiller, cette école n’est pas l’unique problème du bâti jettois. “Des bâtiments commencent à dater avec toutes sortes de problèmes qui mettent en danger la sécurité des enseignants et des enfants.”