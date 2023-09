Seigneurs, chevaliers, ménestrels, magiciens : 25e édition des Fêtes médiévales de Forest

Il y aura comme un air de Moyen Âge au cœur de Forest ce week-end. La commune organise ses 25e Fêtes médiévales. Les festivités commencent dès ce vendredi dès 17 heures et s’achèveront le dimanche 17. L’Abbaye va accueillir une reconstitution des camps médiévaux et des démonstrations de métier de l’époque. Les incontournables duels d’épée et joutes équestres seront bien évidemment présents. La commune l’assure sur un ton d’époque : “tout est mis en œuvre pour permettre au bon peuple.”