Ans Persoons, tête de liste Vooruit.brussels pour les élections de 2024

Les socialistes néerlandophones ont aussi choisi leurs têtes de listes pour les élections régionales de 2024. Pour le parlement bruxellois, il s’agira d’Ans Persoons. Habitante de Laeken et ancienne échevine à la ville de Bruxelles, elle est récemment devenue secrétaire d’État bruxelloise en charge de l’Urbanisme et du Patrimoine. Elle a remplacé Pascal Smet, premier orateur du congrès, qui siège maintenant comme député bruxellois. Il avait démissionné du poste de secrétaire d’États suite à l’invitation du maire ultra-conservateur de Téhéran lors du Brussels Urban Summit 2023 ainsi que de deux personnalités russes.

Pour le Parlement flamand, c’est la Schaerbeekoise Hannelore Goeman, déjà cheffe de groupe au Parlement flamand, qui mènera la liste.

Hannelore Goeman et Ans Persoons ©D.R.

Parmi les thématiques évoquées lors du congrès, les socialistes ont insisté sur la nécessité d’avoir “une ville où le logement est abordable et où tout le monde se sent bien. Des rues et des places à taille humaine, sûres et propres. Une ville qui bouge et crée des possibilités. Une ville où tout le monde a confiance en l’avenir.”