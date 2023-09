Après plus de six ans de travaux, la piscine de Schaerbeek est enfin achevée : voici ce qu’il faut savoir sur la réouverture du Neptunium (PHOTOS)

Neptunium : Après plus de six ans de travaux, la piscine de Schaerbeek est enfin achevée

”On ne va plus geler”

Les travaux ont notamment permis de refaire l’isolation et le toit du bâtiment. Les vieilles chaudières ont également été changées. “Fini de se cailler quand on sort du bassin, on ne va plus geler” se réjouit l’échevin. Avant c’était du simple vitrage et quand les températures étaient dans le négatif dehors, on le sentait bien à l’intérieur.” Niveau énergie, les économies de consommation seront donc considérables. Pas sûr toutefois que l’on arrive à des économies financières. “Avec la hausse des coûts de l’énergie depuis la fermeture, on ne sait pas encore calculer combien cela va nous coûter en facture d’énergie.”

©cameriere ennio

Les abords du bassin de 33 mètres, de celui de 16 mètres (le pédagogique) ainsi que les vestiaires ont aussi été refaits pour “une meilleure expérience.” Capacité totale : 200 nageurs en simultané.

”Une nocturne et deux matinales”

La piscine se voulait ouverte au maximum aux écoles pour apprendre aux jeunes schaerbeekois leurs premiers mouvements de brasse. Du lundi au vendredi, toutes les matinées sont réservées aux scolaires. Le samedi matin la piscine est fermée mais reste ouverte de 12 h à 19 h le samedi et de 9 h à 18 h le dimanche. “On était la piscine la plus fermée de Bruxelles avant les travaux maintenant c’est l’inverse,” s’amuse l’échevin qui annonce deux nouveautés. Il y aura désormais des matinales de 7 h à 8 h 20, ouvertes au public avant l’arrivée des scolaires les lundis et vendredis. Pour ceux qui sont plutôt du soir, le Neptunium proposera une nocturne par semaine le mardi jusqu’à 22 h au lieu de 19 h 30 le reste de la semaine. À noter qu’en semaine (sauf le mercredi), la piscine ferme ses portes entre 13 h 30 et 16 h 30.

La piscine a vu passer les premières brasses et crawl de plusieurs générations d'enfants - et d'adultes - de Schaerbeek. Située au 56-58 rue de Jérusalem, la piscine communale accueille le public dans son bassin de 33 m et dispose également d’un bassin d’apprentissage de 16m sur 8. ©cameriere ennio

Côté tarifs : “on reste dans la moyenne régionale”

Tous ces travaux auront coûté bien plus que prévu. “On avait un budget qui ne dépassait pas les 10 millions d’euros au lancement.” Finalement, il y aura eu 12 millions d’euros de déboursés par Beliris (le fonds fédéral de soutien à Bruxelles) et 6 millions par la commune. “Une piscine, c’est comme une école, ça n’a pas de prix. Le financier ne devait pas être un frein.”

Reste que pour les nageurs, ça augmente aussi. “On est au-dessus des prix pratiqués avant la fermeture mais on reste dans la moyenne régionale et le service s’est grandement amélioré.” Comptez 3,30 euros pour une entrée en tant que Schaerbeekois et 4.50 pour les non-résidents de la commune. Abonnement annuel pour les habitants de la cité des ânes : 200 euros. Des tarifs réduits pour les mois de 18 ans, les seniors et les étudiants existent également.

Pour ceux qui sont déjà pressés de piquer une tête, la piscine ouvre au public ce lundi de 7 h à 8 h 20 avant d’accueillir des élèves toute la matinée.

D’autres travaux pourraient aussi arriver à “moyen termes”. La buvette et d’autres vestiaires de l’édifice devraient faire l’objet de rénovations.