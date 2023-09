Kathrine Jacobs quitte le conseil communal d’Ixelles : “je reviendrai soutenir sans aucun doute la liste Objectif XL lors des élections d’octobre”

Avant de partir, Kathrine Jacobs dresse un bilan de son mandat. ” Nous avons mené une opposition dynamique et constructive avec face à nous une majorité Ecolo-PS dont on retiendra le passage en force du plan Good Move, de la mise à sens unique du Pont Fraiteur, des décisions qui ont eu des conséquences douloureuses dans certains quartiers. Je constate aussi un certain défaitisme face aux problèmes de drogues, d’alcoolisme et de sans-abrisme dans les espaces publics comme la Place Flagey, les quartiers de l’Aulne et Tulipe. Augmenter deux fois en cours de mandature le précompte immobilier c’est du jamais vu, la classe moyenne va continuer à fuir Ixelles.”

La future ex-conseillère salue toutefois “le projet conjoint région et commune de verdurisation de la Place Flagey qui était dans le programme Objectif XL.”

Une réunion de la section se tiendra mardi pour décider de la personne qui succédera à Kathrine Jacobs sur le banc du conseil ixellois avec Geoffroy Kensier.