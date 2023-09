L’ancien cinéma Roma deviendra le temple du Fantastique : d’ici mi 2024, le Centre Jules Verne sera ouvert à Forest

©D.R.

Sur fonds privés, il a racheté pour 650 000 d’euros les locaux de l’ancien cinéma Roma ouvert par les frères Rahm dans les années 30, chaussée de Neerstalle à Forest à deux pas de la place Saint-Denis. Quelques travaux plus tard, le conservateur ouvrait ce vendredi les portes de son nouvel antre pour présenter son projet. “Le musée de Saint-Gilles est quand même très Rock, on va dire. Je voulais quelque chose de plus familial, plus soft aussi.” Et quoi de mieux que l’univers de Jules Verne comme égérie de cet esprit. C’est d’ailleurs le nom choisi pour le futur centre dédié au Fantastique.

La salle de l’ancien cinéma restera l’espace central. Elle accueillera les événements, les grosses expositions mais aussi des projections. “On ne va pas en refaire un cinéma mais on compte bien utiliser cet espace pour montrer des films fantastiques.” Dans les anciens balcons de la salle, aujourd’hui murés, Michel Dircken a conçu un large espace d’exposition. “Au musée, à Saint-Gilles, avec l’exposition permanente, on n’a pas la place de faire tout ça et de faire tourner des artistes.” D’où le besoin de ce nouveau lieu.

Vingt Mille lieues sous les mers

Ce nouveau “Centre Jules Verne” même s’il n’y aura pas que du Jules Verne évidemment, garde encore une belle surprise. Un petit rapprochement du centre de la terre via un escalier nous emmène sous la salle de cinéma et la scène. Ici, un large sous sol se déploie. Assez bas de plafond, il a inspiré le concepteur de lieux. “On va créer une aventure dans un sous-marin.” Rien que ça. Pas exactement un escape game, mais en reprenant quelques-uns de ses codes comme l’exploration, la recherche d’indices et la fouille, ce projet offrira une nouvelle activité familiale au cœur de Forest.

L’inauguration, avec la fin des travaux, devrait se faire vers mai ou juin 2024. Pour le moment, le sous-marin tout comme la salle reste encore à aménager. Toutefois, le nouveau propriétaire entend bien faire connaître le lieu. Il est ouvert, ce week-end pour les fêtes médiévales et offre un décor moyenâgeux pour prendre des photos souvenir. Le site sera également accessible pour le parcours d’artiste de Forest du 5 au 8 octobre. 40 “crocodiles” investiront les lieux pour une balade reptilienne. On ne vous en dira pas plus.

Enfin la première projection aura lieu le 18 novembre dans le cadre du Mois du Doc organisé la Cocom. C’est Mirano, qui ouvrira le bal. “Le Roma était une sorte de discothèque avant d’être un cinéma. Le Mirano c’est inverse. On a trouvé le parallèle intéressant et c’est un documentaire qui transmet une bonne ambiance c’est ce que nous voulons pour l’endroit.”