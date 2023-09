©Siamu

Les pompiers ont dû évacuer une femme enceinte et son enfant d’un an du quatrième étage. Au premier, le père de famille avait commencé à éteindre les flammes. Les soldats du feu ont rapidement pris le relais. Le père de famille, la dame enceinte et son enfant ont été légèrement intoxiqués par la fumée et ont été évacués vers l’hôpital. La maman et le fils de l’appartement sinistré ont été soignés sur place.