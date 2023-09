Fusillade mortelle rue Wayez à Anderlecht : la police lance un avis de recherche

À lire aussi

La police est à la recherche des auteurs, à bord d’une Peugeot 3008..“Une Peugeot 3008 blanche en provenance de la place de la Résistance suivait une VW Golf 8 grise dans la rue Wayez. La Peugeot a ensuite dépassé la Golf et lui a coupé la route. Plusieurs personnes sont descendues de la Peugeot et ont abattu le conducteur de la Golf de plusieurs coups de feu”, rappelle la police. “Les auteurs sont alors remontés dans la Peugeot et ont pris la fuite par la place de la Vaillance puis la rue de Formanoir. Ce véhicule de fuite sera retrouvé incendié un peu plus tard rue de la Semence à Anderlecht.

Dans le cadre de cette enquête, la police est à la recherche de toute personne qui aurait des éléments à communiquer sur les faits ou leurs auteurs. Si vous avez des informations, appelez le 0800/30 300 (gratuit). Pour les témoignages depuis l’étranger, veuillez composer le 0032 2 554 44 88. La discrétion est assurée.