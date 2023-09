Le festival I Love Science posera ses béchers et microscopes à Bruxelles à la mi-octobre

La cinquième édition du festival I Love Science se tiendra du 13 au 15 octobre à Bruxelles. Une multitude d’expériences, d’ateliers, d’activités et d’expositions originales sont au programme de cet événement dédié aux scientifiques en herbe. Béchers et becs Bunsen, circuits imprimés, microscopes, bras robotisés et lignes de code transformeront les sheds de Tour&Taxis en laboratoires pour que petits et grands puissent s’immerger dans le monde des sciences. Des dizaines de stands interactifs seront regroupés sur les différents thèmes du festival : art, technologie, créativité, espace, humanité, ingéniosité et nature.