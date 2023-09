”Je suis incroyablement reconnaissante pour mon nouveau titre de Miss Bruxelles 2024 ! Je tiens à remercier tous ceux qui m’ont soutenu une fois de plus et le plus grand merci à l’organisation de Miss Belgium pour cette opportunité exceptionnelle”, a-t-elle commenté en néerlandais sur les réseaux sociaux.

Jennifer Tabotassa Agbor succède ainsi à la Schaerbeekoise Beyza Ozciftci, élue Miss 2023.

Les deux dauphines de Miss Bruxelles, également désignées ce week-end, sont Laurine Engelen (21 ans, d’Evere) et Marie Cordonnier Karam (20 ans, de Saint-Gilles).

©Miss Belgium

Rappelons que toutes les Miss élues ce samedi ne participent pas forcément à la finale de Miss 2024. Une ultime étape de sélection aura lieu en octobre pour désigner les finalistes pour succéder à Émilie Vansteenkiste, originaire de la périphérie bruxelloise.