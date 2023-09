À Bruxelles, le locataire sera prioritaire si son logement est mis en vente : le dispositif entre en vigueur le 1er janvier

Dans l'opposition, le MR, la N-VA, Les Engagés le CD&V et le Vlaams Belang ont voté contre le projet. Le PTB a voté en la faveur de celui-ci.

La majorité a validé certains amendements déposés par Vincent De Wolf (MR), notamment pour étendre l'application de ce régime préférentiel aux cohabitants de fait non retenus dans la version initiale du projet.

Motif principal des élus qui ont voté contre: une atteinte jugée excessive à la stabilité du marché immobilier sans garantie pour autant de résoudre les difficultés d'accès au logement à Bruxelles.

Ce droit de préférence s'appliquera uniquement aux logements non meublés, qui font l'objet d'un bail de résidence principale de longue durée. Le locataire devra également y être domicilié.

À lire aussi

30 jours pour faire une offre

Il ne s'appliquera pas aux baux conclus pour une durée inférieure ou égale à trois ans; aux logements mis en sous-location, colocation ou au bail de logement étudiant; lorsque la vente se fera en intra-familial, concernera un immeuble à logements multiples. Ce ne sera pas non plus le cas lorsque la vente est réalisée dans le cadre d'une fusion ou une liquidation de société, ou afin de constituer un apport en société; lorsque qu'il s'agit d'une vente de nue-propriété, d'usufruit ou d'autres droits réels, ainsi que de vente en viager; ni si le pouvoir public fait usage d'un droit de préemption dans le périmètre défini comme tel où se situe logement.

Le propriétaire devra préalablement informer son locataire de la vente, par recommandé avec accusé de réception.

Celui-ci disposera de 30 jours pour répondre à l'offre de vente.

À lire aussi

En cas de refus du locataire ou d'absence de réponse à temps, le propriétaire pourra ouvrir la vente à d'autres candidats.

Si le logement est proposé à un prix ou à des conditions plus favorables que prévu à un autre acquéreur, le propriétaire ou son notaire devra le notifier au locataire qui disposera d'un délai de 7 jours pour exercer son droit de préférence.

Le propriétaire doit notifier préalablement au locataire sa décision de vendre le bien, en indiquant le prix et les conditions de la vente envisagée, ainsi que son droit de préemption. Le locataire dispose ensuite d'un délai de 30 jours pour accepter ou non l'offre de vente. Si le logement est proposé à un prix ou à des conditions plus favorables que prévu à un autre acquéreur, le propriétaire ou son notaire devra le notifier au locataire qui disposera d'un délai de sept jours pour exercer son droit de préférence.