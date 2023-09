À Madrid, une fresque recompose l’avenue de la Couronne d'Ixelles

“Au final, je suis un peu votre collègue, moi aussi je suis un ambassadeur de la Belgique”, ironise-t-il auprès de Geert Cockx, le vrai ambassadeur belge dans la péninsule hispanique, accompagné du ministre-président Rudi Vervoort (PS). La rencontre n’est pas un hasard, puisqu’elle donne un peu le coup d’envoi officieux des Brussels Days, un grand meeting économico-culturel visant à faire des liens entre Bruxelles et les deux plus grandes villes espagnoles.

Inauguration d'une fresque à l'effigie de Bruxelles, à côté de l'Avenida de Bruselas, à Madrid, à l'occasion des Brussels Days dans la capitale espagnole. ©Sylvain Anciaux

Sur une vingtaine de mètres, l’artiste et sa compagne ont créé un univers entre les deux capitales. “Ce sont les fenêtres et les portes de l’avenue de la Couronne. En fait, il n’y a pas énormément de différences architecturales entre Bruxelles et Madrid, c’est surtout l’arrangement des éléments qui diffère.” On y retrouve donc des noms de bistros bien de chez nous, comme “In de Molen” côtoyant des établissements aux titres plus espagnols, “La Chilostra”.

Hommage aux services propreté

Et puis, l’élément principal de la fresque, ce sont ces travailleurs de Bruxelles-Propreté qui s’encanaillent au fil des mètres. “C’est un hommage à un service essentiel pour l’urbanisme des villes, souligne Jaune. Aucun ne travaille sur la fresque, c’est pour montrer que s’ils s’arrêtent, la situation peut vite de venir chaotique.”

Et pour faire le lien avec Madrid, les fonctionnaires bruxellois arborent sur la fresque les couleurs de leurs homologues espagnols. Ironie du sort, ou pas, la fresque s’inscrit sur un mur d’un bâtiment de l’UGT, confédération syndicale de gauche espagnole. “Jaune représente les travailleurs, l’UGT aussi”, analyse Guillermo De La Madrid, du projet “Madrid Street Art”.

Inauguration d'une fresque à l'effigie de Bruxelles, à côté de l'Avenida de Bruselas, à Madrid, à l'occasion des Brussels Days dans la capitale espagnole. ©Sylvain Anciaux

Un détail qui fait mouche, puisque les éboueurs madrilènes se sont émerveillés à voir la fresque grandir tout au long de la semaine de travail, raconte Jaune. Et ils ne sont pas les seuls, “les adultes y voient des histoires politiques, les enfants imaginent d’autres choses, chacun interprète l’histoire à sa manière. C’est un morceau de Bruxelles que Madrid s’approprie.”

L’éveil des villes

”Les fresques sont le produit de notre histoire liée à la Bande-Dessinée”, glisse Rudi Vervoort, contemplatif. Lui comme Jaune observent avec réjouissance l’intégration de la dimension urbaine à l’art, “et ceci n’est qu’un des aspects, constate le Ministre-Président, mais c’est aussi ça la Belgique”.

Rencontre entre Rudi Vervoort et Isabel Diaz Ayuso, à l'occasion des Brussels Days. Madrid, 19 septembre 2023. ©Sylvain Anciaux

Encore une fois, la culture se mue en véritable outil diplomatique de la Belgique à l’étranger. Ce n’est pas une coïncidence que Rudi Vervoort a offert un livre de Tintin à Isabel Diaz Ayuso (PP), son homologue madrilène lors d’une rencontre organisée ce mardi midi en présence de la nouvelle secrétaire d’État, Ans Persoons (Vooruit). Changement climatique, logement, urbanisme, les Brussels Days sont l’occasion pour Vervoort, Persoons, hub.brussels, brussels.international, visit.brussels et urban.brussels de tisser de nouveaux ponts entre Bruxelles et l’Espagne.