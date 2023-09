Défi s’écharpe sur le port du burkini : Maingain dézingue le règlement schaerbeekois, Clerfayt assure que le Neptunium ne l’a pas autorisé

Cette annonce a fait bondir un autre cadre de chez Défi, l’ancien président himself et bourgmestre de Woluwe-Saint-Lambert Olivier Maingain. Dans sa piscine communale, “le port de vêtements qui portent atteinte à l’hygiène du corps tel que le mal nommé burkini ou encore le bermuda ou le short restera strictement interdit”, tweetait-il. Invitant dans la foulée “les directions des piscines bruxelloises à adopter la même règle.” Rappelons que la Ville de Bruxelles interdit elle aussi explicitement le burkini dans ses piscines communales. À l’inverse, la piscine à ciel ouvert estivale Flow a autorisé le port du burkini et même organisé des séances réservées aux femmes cet été, sans que cela ne choque personne.

Interrogé en séance plénière du parlement bruxellois ce matin, Bernard Clerfayt a adopté une position divergente de celle de son ancien président de parti. “À ma connaissance, la piscine en question n’a pas autorisé le burkini. Cela ne se trouve pas dans son règlement. Il autorise des combinaisons dédiées à la baignade qui respectent toutes les règles d’hygiène, mais il n’a pas autorisé le burkini.”

Pour le Schaerbeekois, “il ne s’agit pas d'une question de neutralité des services publics. Il peut être légitime, au nom de cette neutralité, d’imposer des interdictions à des fonctionnaires afin de garantir la neutralité de l’apparence des services publics ou d’imposer des interdictions aux enfants mineurs dans les écoles pour les protéger du prosélytisme. Mais cela n’entraîne pas des interdictions sur des adultes. Je ne connais aucun règlement qui interdit à des jeunes femmes adultes de porter un vêtement religieux lorsqu’elles vont à l’université ou à l’école supérieure. Il ne s’agit pas de mettre des contraintes sur des usagers des services publics. Cela serait une atteinte à la liberté qui serait fondée sur des lois qui n’existent pas.”

Face à la polémique, la commune de Schaerbeek précisait, hier, le point de règlement relatif aux vêtements autorisés ou non dans le bassin du Neptunium. L’article 46 du règlement d’ordre intérieur dit, en substance, que “le port d’une tenue de bain strictement réservée à cet usage est obligatoire. Seuls les maillots de bain classiques sont autorisés, ainsi que les combinaisons dédiées à la baignade, recouvrant partiellement ou totalement le corps. Les shorts, jupettes et vêtements amples sont interdits.” A titre de comparaison, les Bains de Saint-Josse interdisent “les vêtements de bain amples et/ou recouvrant le corps dans sa totalité”.

Le président de Défi a tenté de calmer le jeu sur Twitter ce matin, dénonçant une “interprétation abusive” de certains médias et invitant “les laïcs de toutes convictions politiques” à cesser “de s’écharper”.