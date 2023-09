Housing First, le flop de l’appel à projet de la région pour loger des sans-abri via les AIS, communes et CPAS : seulement 12 logements depuis 2021

”Avec 19 communes, 19 CPAS, 16 sociétés de logements sociaux et 24 offices de location sociale, qui fonctionnent tous indépendamment les uns des autres, une politique décisive ne peut tout simplement pas être menée. “En abordant les problèmes à la Gare du Sud, on dit aussi qu’il faudrait aider plus rapidement les sans-abri. Mais ces annonces restent vides de sens lorsqu’il n’y a pas de logements disponibles.”

”La région bruxelloise a lancé un appel à projets identique auprès des communes et CPAS. Là encore, “seules trois communes (Anderlecht, Bruxelles, Watermael-Boitsfort) et trois CPAS (Berchem-Sainte-Agathe, Bruxelles, Etterbeek) ont soumis un projet à l’administration bruxelloise du Logement, qui devrait libérer 25 logements pour les sans-abri. À ce jour, cependant, ces logements ne sont pas encore disponibles”, constate le député N-VA.” Étant donné que, selon le plan d’urgence du secrétaire d’État, il y a environ 4 000 sans-abri sans logement ou dans un logement inadapté et que les décomptes indiquent plus de 7 000 sans-abri, nous pouvons conclure que ces résultats sont totalement insuffisants”.

La Région bruxelloise a débloqué près de 1,3 million d’euros pour les trois communes, trois CPAS et trois AIS ayant répondu à l’appel d’offres régional.