Les abords de la Bourse vont être réaménagés : plus de kiosques à journaux dans la nouvelle mouture du projet

”Le projet vise à renforcer les liens entre l’espace public et le bâti par un aménagement continu de façade à façade, excepté la réalisation d’une bordure en large dalle de pierre bleue sur le pourtour du bâtiment de la Bourse”, expliquent les pouvoirs publics. “Cet aménagement presque exclusivement de plain-pied entraînera une meilleure lisibilité et sécurité pour les piétons qui y seront prioritaires. La requalification de l’espace public aura aussi comme effet de générer une mise en valeur du bâti et des façades remarquables autour de la place de la Bourse, des boulevards et places et du bas de la ville en général. L’ensemble des abords de la Bourse seront aménagés en pierre bleue dans la continuité du revêtement du piétonnier et de la place de la Bourse.”

Certaines modifications ont néanmoins été apportées par rapport au permis initial. Ainsi, les pierres bleues seront plus grandes qu’annoncées, le caniveau sera supprimé, remplacé par une bordure et un filet d’eau en pierre bleue, les luminaires ont été déplacés tandis que les kiosques à journaux, prévus dans les plans initiaux, vont disparaître. Ils seront remplacés par des bancs.