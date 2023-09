Les Snuls fêtent leur anniversaire à Bruxelles avec Manneken Pis, une bière et une fresque

Trente-trois, trente-quatre... qu'importe, l'essentiel étant de marquer le coup, selon l'archiviste de la bande, Fred Jannin. Le trentième anniversaire était bien sûr dans les cartons en 2019, mais un premier retard pour raisons budgétaires et un autre plus "covidien" ont postposé les célébrations. De quoi mûrir par la même occasion moult projets.

Comme ce documentaire signé Guillermo Guiz et Gilles Dal qui sera diffusé les 27 septembre et 12 octobre au Pathé Palace à Bruxelles avant d'autres cinémas et une diffusion en décembre sur la RTBF. "Le film dure 1h30, mais on aurait pu en faire une série Netflix de 12 saisons", plaisante Fred Jannin, très satisfait du travail des réalisateurs. "C'est un ovni, c'est comme un making of du documentaire. On ne pouvait pas rêver mieux comme vibrant hommage et foutage de gueule parce qu'ils arrivent à se moquer du format documentaire et des Snuls eux-mêmes."

Trois soirées concerts en hommage aux Snuls sont programmées dans le cadre du festival FrancoFaune du 3 au 11 octobre à La Louvière, Bruxelles et Chênée. "Cet anniversaire n'est pas du tout un retour des Snuls", clarifie Fred Jannin. "Nous n'allons pas chanter. Tout le monde est gagnant car nos chansons sont ici bien servies par de bons musiciens et chanteurs."

Le 23 septembre, Manneken Pis et le quartier Saint-Jacques rendront également hommage à leur manière au collectif. Le plus célèbre ket de Bruxelles enfilera un t-shirt complètement snul, barré de l'inscription "Mon tich heurte". "Pour un petit Bruxellois qui pisse à longueur de journée, c'est quand même pas mal", estime M. Jannin. Au cours de la troisième édition de la fête folklorique des Jacqueries dans le quartier situé autour de la statuette, les organisateurs entendent célébrer la Joyeuse Entrée des Snuls à Bruxelles.

Une fresque rue du Marché aux Poulets

A deux pas de ce quartier, c'est une fresque qui sera apposée sur un pan de façade situé rue du Marché aux Poulets. Le motif sera on ne peut plus simple: une crolle sur fond rouge, le logo des Snuls.

Pour arroser ces trois décennies d'existence, une bière a également été conçue par la brasserie de la Senne. Son nom, la Santa Belgica, renvoie directement à l'un des tubes des Snuls et "résonne également bien à l'étranger", confie Pascal Wyns, responsable de ce projet brassicole. Il s'agit d'une pale-ale légère (4,5%), accessible à tout le monde. M. Wyns espère à moyen terme lancer deux autres bières afin de constituer une trilogie aux couleurs de la Belgique. La Santa Belgica sera présentée le jeudi 12 octobre au cours d'une soirée dans la Bourse récemment inaugurée.

Enfin, avec son comparse Stefan Liberski, Fred Jannin publie chez CFC "Les Snuls sont très connus", un épais recueil dans lequel le duo, connu également pour Jaadtoly, et Froud et Stouf, revient en images et en paroles sur leur période Snuls aux côtés de leurs acolytes Serge Honorez, Kristiaan Debusscher et Nicolas Fransolet.