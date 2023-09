Encore une fois, pas de quorum à Schaerbeek pour le conseil communal : la majorité Défi-Ecolo toujours divisée

À lire aussi

Matthieu Degrez (PS) a rappelé que, depuis janvier 2022, la majorité a assuré le quorum à seulement trois reprises. Une statistique qu'il qualifie de "pathétique". Leila Lahssaini (PTB), de son côté, invite les citoyens à se mobiliser politiquement pendant que la majorité ne peut le faire. La branche plus droitière de l'opposition, composée de l'indépendant Georges Verzin, de la conseillère MR Angelina Chan et du nouveau venu Sadik Koksal déplorent "l'incapacité de la majorité à réunir un quorum et les multiples dérives d'un collège totalement dépassé".

Il faut dire ces derniers mois, l'actualité politique schaerbeekoise a encore fait couler beaucoup d'encre. On pense notamment à la perte d'un siège pour Défi avec le transfert de Sadik Koksal vers le MR, au trouble opposant l'échevin ayant le CPAS pour tutelle, Thomas Eraly (Ecolo), et la présidente du CPAS, et - cette semaine - un embrouillamini sur l'autorisation (ou non) du burkini dans la piscine "Neptunium", fraîchement renouvelée.

On l'a déjà écrit, mais cette majorité schaerbeekoise est en crise. Et l'on peine à voir comment elle va s'en sortir. "Dans 13 mois, on pourra voter", analyse Matthieu Degrez.

Le conseil communal a donc pris fin après deux interpellations citoyennes.