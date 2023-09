Les emblématiques tours du Quartier Nord vont changer de visage : Immobel revient à la charge et compte créer 300 logements dans les Proximus Towers

©D.R.

Les tours Proximus construites en 1988 ne seront pas détruites. Du moins pas entièrement. Les façades des deux colosses de 102 mètres seront entièrement refaites et une grande partie de leur structure sera conservée. Toutefois, le socle de 6 étages au croisement de la rue du Progrès et de la rue des Charbonniers sera entièrement démonté pour en recréer un de 24 mètres de haut (quatre étages plus le rez-de-chaussée). Ce socle accueillera, à l’angle des deux rues, une extension qui culminera à 42 mètres. Ce nouvel espace devrait accueillir un centre de formation de niveau supérieur (université ou haute école).

Le principal changement se fera dans la tour sud. Actuellement dédiée aux bureaux, elle sera convertie en logement. On y trouvera 302 logements résidentiels et 93 chambres étudiantes. La tour nord, qui perdra son antenne, sera dédiée au campus Proximus, à savoir, les bureaux de l’entreprise. Des bureaux qui seront surtout organisés en espaces collaboratifs. Les tâches purement bureautiques étant principalement réalisées en télétravail.

Au sous-sol, 537 emplacements pour véhicules et motos sont prévus. 298 seront pour les bureaux, 134 pour les logements et 105 pour les commerces/Horeca et les équipements publics.

Deux étages supplémentaires

Les deux tours seraient rehaussées de deux étages (passant de 28 à 30 pour arriver à 109m) et la tour sud serait élargie d’un peu plus de deux mètres pour favoriser l’implantation de logements. Aucun logement social n’est programmé. La réglementation urbanistique de la zone ne l’oblige pas.

Immobel prévoit aussi de libérer de l’espace au sol notamment en reculant l’emprise des tours. Actuellement, 82 % de la parcelle est occupée. Le but serait de passer à 61 % pour créer des espaces verts et publics agrémentés d’aires de jeux et des terrasses. 2.400 m2 seront ainsi libérés au sol.

Sur le toit du socle, un vaste espace vert s’implantera. Il sera divisé en trois zones : une pour les bureaux de Proximus, une pour les habitants de la tour sud et une pour les utilisateurs des équipements collectifs. Un espace, en intérieur d’îlot, sera lui accessible au public en journée par l’entrée Charbonniers. Cette cour végétalisée donnera accès à une salle de sport. Au total, le promoteur assure ajouter un hectare d’espace vert sur tout son projet.

Parmi les autres équipements d’intérêt collectif, on compte un auditorium qui pourrait être utilisé par les associations ou entreprises du quartier. Des commerces devraient s’implanter en rez-de-chaussée. Le promoteur envisage aussi l’installation d’un centre médical.

Pas de rooftop mais une passerelle

La fameuse passerelle qui relie les tours (ajoutée en 1996) sera conservée et surtout largement élargie pour atteindre quelque 400 m2 à 88 mètres de haut (étage 23-24). Couplée aux étages des tours, elle fera partie des 2.600 m2 d’espace qui pourraient accueillir un établissement Horeca. Le but du promoteur : rendre cette passerelle et son point de vue sur Bruxelles accessible au public.

Autre lieu central du complexe, l’entrée cotée boulevard Roi Albert II. Un grand hall géré par Proximus y prendra place. Ouvert au public en journée, il accueillera des cafés et de l’Horeca mais pourra aussi être privatisé pour des évènements.

Pour faire tourner toute cette machine, Immobel prévoit l’utilisation de la géothermie pour le chauffage et la climatisation. Le site qui se veut “zéro énergie fossile,” complétera la demande d’énergie restant avec “des énergies renouvelables négociées avec un contrat vert. Les émissions de CO2 opérationnelles pourraient ainsi être réduites à un niveau nul.”

Proximus doit quitter les lieux en janvier 2024 pour laisser la place aux travaux de démantèlement qui commenceront directement. Une première phase de déménagement commencera déjà lundi prochain. Proximus s’installera alors dans le Boréal, un immeuble vision durant le chantier.

Le permis pour les “Proximus Towers” est espéré au premier quadrimestre 2024. Le gros des travaux, nécessitant le permis, ne commencerait donc pas avant le deuxième quadrimestre 2024. Les nouveaux bureaux de Proximus devraient être opérationnels en 2026. Pour la fin totale du chantier, il faudra cependant attendre 2027. Reste que le projet doit encore obtenir son permis. Immobel demande des dérogations aux règles d’urbanisme notamment en termes de gabarit.