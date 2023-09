L’établissement est tenu par deux Français, Iulen et Florent, ingénieurs de formation. Iulen gère déjà deux fromageries à Toulouse. “Florent voulait un travail qui avait du sens et s’est formé chez moi à Toulouse. De fil en aiguille, l’idée est venue d’ouvrir un établissement à Etterbeek”, raconte Iulen.

”On voit un vrai engouement pour le fromage”, raconte le Français, qui combat les produits de supermarchés. “La qualité est moindre, et la différence de prix est parfois minime.” Pourquoi la Chasse, et sa rue commerçante déjà bien fournie ? “Il manquait une vraie fromagerie ici. Toutes les conditions étaient réunies”, note Florent.

Dans les frigos, on retrouve beaucoup de produits français. “La France reste le pays du fromage”, commente Iulen. Mais aussi de nombreuses références belges. “On veut une proportion de 25 % de belge.” À quoi s’ajoutent quelques produits italiens, et même autrichien et anglais. Bientôt les fromages à raclette arriveront dans les rayons. Le magasin vend également des yaourts, des crèmes et du vin.

