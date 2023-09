Brussels Days : dans les métropoles espagnoles, la Région Bruxelloise soigne ses relations économiques et touristiques

L’Espagne et la Belgique ont, depuis toujours, entretenu des relations cordiales. Sur le plan touristique, les Espagnols représentent plus de 6 % des nuitées dans les hôtels bruxellois. Sur le plan culturel, Bruxelles et Barcelone s’érigent en vitrines de l’Art-Nouveau. C’est pour cette raison que, cette semaine, le Ministre-Président bruxellois Rudi Vervoort (PS) et la Secrétaire d’État à l’Urbanisme, au Commerce Extérieur et aux Relations Internationales Ans Persoons (Vooruit. Brussels) sillonnent Madrid et Barcelone pour resserrer les liens, et affirmer tout l’intérêt que peut revêtir Bruxelles pour la péninsule hispanique. Le nom de la mission : Brussels Days.