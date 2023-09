Expulsée de son logement du Peterbos contre l’avis de la tutelle et sans arriéré de loyer : “C’est totalement crapuleux”

En avril dernier, une décision de justice tombe pour autoriser l’expulsion de Julie suite à des arriérés de loyer. Une réunion est alors organisée où la fille de Julie, Martine (prénom d’emprunt) s’engage à mettre plusieurs dispositifs en place, notamment à faire passer sa mère sous tutelle administrative et à reprendre les paiements. “La société octroie alors un délai jusqu’à fin septembre,” selon Martine.

Martine obtient alors la mise sous tutelle de sa mère et négocie avec le CPAS. Le centre d’action social décide alors de payer l’ensemble des arriérés et Martine reprend le paiement des loyers suivants. Une procédure est également lancée auprès de l’ONU pour bloquer une potentielle expulsion.

Les informations du comité onusien des droits économiques, sociaux et culturels sont alors transmises à la Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale, l’organe de Tutelle de toutes les SISP bruxelloises et donc de Comensia. “Le Comité de direction de la SLRB a pris la décision d’enjoindre à votre société de ne pas procéder à l’expulsion de la locataire concernée pendant la période d’examen du dossier par le Comité onusien et donc au minimum jusqu’à la fin de la période hivernale (soit jusqu’au 15 mars 2024),” peut-on lire dans un mail envoyé à la direction de Comensia qui visiblement n’a pas voulu respecter les ordres de sa tutelle en procédant tout de même à l’expulsion.

“La confiance est rompue”

Pour Martine, la situation est incompréhensible. “Le loyer est même payé jusqu’au 30 septembre et on l’expulse le 20 sans proposer une seule solution. Ils ont attendu la veille à 18 h pour nous l’annoncer. Histoire que l’on ne puisse joindre personne. Encore ce mercredi matin je n’y croyais pas. J’ai fait tout ce qui m’avait été demandé.” Une version contredite par Comensia : “La décision d’expulsion irrévocable a été prise fin mai. Aucun accord ou délai n’a été donné après cela.”

Du côté du Syndicat des locataires qui accompagne Martine, on parle d’une pratique “crapuleuse.” “Légalement, ils ont le droit d’expulser mais en cas d’expulsion d’un logement social, peu importe la raison, il faudrait qu’il y ait une alternative ce qui n’a absolument pas été proposé par Comensia. Encore pire, quand quelqu’un comme Martine se casse le c** pour que tous les loyers soient payés et à jour, on n’expulse pas tout court.”

Comensia nuance. Ce n’est pas tant une histoire de loyer. “La confiance est rompue avec cette locataire. On a 25 ans de conflits, 9 procédures judiciaires et trois jugements qui confirment l’expulsion. Nous avons plus de 3400 logements : les expulsions sont toujours une procédure que l’on cherche à éviter. On en a en moyenne trois par an.” Concernant le non-respect des instructions de sa tutelle, Comensia ne souhaite pas commenter. “Il y a un conflit d’interprétation juridique mais nous avons un jugement en référé de juin qui nous dit que les droits de la convention ONU sont respectés.”

Une autre SISP, le Foyer anderlechtois, aura une solution de relogement pour Julie toujours au Peterbos d’ici la fin de semaine. En attendant, elle a dormi chez une amie et pourrait ensuite être hébergée à l’hôtel avant d’emménager dans son nouveau logement.