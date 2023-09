Le ministre Sven Gatz remet un Zinneke de Bronze au champion du monde de contre-la-montre Remco Evenepoel

À lire aussi

Les Zinnekes de bronze sont décernées à des Bruxellois qui agissent comme des ambassadeurs informels de notre capitale. Le musicien Lous&The Yakouza, le restaurant In 't Spinnekopke et l’ancienne rectrice de la VUB Caroline Pauwels (1964-2022), entre autres, ont déjà reçu une statue de bronze. Dans le monde du sport, l’icône du cyclisme Eddy Merckx, le pilote de course Jacky Ickx, le basketteur Didier Mbenga et le footballeur Vincent Kompany, entre autres, ont déjà reçu une Zinneke de bronze. La statue est une version miniature de la statue de la Rue des Chartreux.

L’année dernière, Evenepoel a notamment remporté la classique Liège-Bastogne-Liège et le Tour d’Espagne. Il est également devenu champion du monde sur route à Wollongong. Cette année, il a de nouveau remporté Liège-Bastogne-Liège et est devenu champion du monde du contre-la-montre.

À proprement parler, Remco Evenepoel ne réside pas à Bruxelles, mais dans la banlieue de Dilbeek, “mais le champion s’exprime partout en tant que citoyen bruxellois”, développe M. Gatz. Par exemple, il est le parrain de la brigade cycliste de la police bruxelloise et avant de commencer sa carrière cycliste, Remco Evenepoel a joué au football avec les jeunes du RSC Anderlecht.

La création de la R.EV Brussels Cycling Academy en est un autre exemple. “Nous sommes ravis que Remco s’engage pour le cyclisme à Bruxelles. Avec l’ouverture de la R.EV Brussels Cycling Academy, Remco lance un projet social visant à rendre le cyclisme accessible aux jeunes de tous les horizons à Bruxelles”, a déclaré le ministre.