Objectif fin 2023 pour une nouvelle salle de consommation à moindre risque à Bruxelles

La société Anixton a été mandatée par le Service Public Régional de Bruxelles pour rechercher “un (ou plusieurs) bâtiment(s) pouvant permettre l’accueil et l’hébergement d’usagers de drogues” L’occasion de voir ce que cherche la région et d’y voir plus clair sur le calendrier.

La région cherche un espace de 1 100 m2 sur l’axe Yser – Ribaucourt – Gare du Nord, à proximité des transports en commun et de préférence sur le territoire de la Ville de Bruxelles. Un choix de commune probablement pas anodin puisque le bourgmestre Philippe Close (PS) avait déjà fait pas de sa volonté de créer une nouvelle salle. Ses 1 100 m 2 peuvent être compris dans un bâtiment ou diviser dans plusieurs mais dans ce cas, les différents sites doivent être proches.

Dans les critères émis pour la prospection, on note qu’un parking n’est pas nécessaire mais qu’une cour intérieure est souhaitée de même qu’un accès PMR. Un ascenseur et un passage pour brancard sont nécessaires si le bâtiment comprend des étages.

La prospection évoque un emménagement pour la fin de l’année 2023 et un contrat de location pour 4 ans minimum. “On ne va pas attendre le centre intégré, qui comprendra une salle de consommation à moindre risque à Tour et taxis et qui doit arriver pour 2026, 2027, précise le cabinet Maron. On propose 4 ans mais si un propriétaire veut continuer, nous sommes évidemment demandeurs.”

L’Asbl Transit, qui devrait être un des organismes qui gère la future salle confirme que l’objectif est d’ouvrir fin 2023. Reste à trouver des propriétaires qui acceptent l’offre de location. Aucune communication sur les montants n’a encore été faite.