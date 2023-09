Pour booster ses liens avec l’Espagne, Bruxelles se dote d’une enclave sur le sol barcelonais

La Brussels House s'ouvre dans un quartier barcelonais en plein développement. ©Sylvain Anciaux

Six mois après Milan, Bruxelles booste sa “diplomatie des villes” auprès d’une Espagne de plus en plus importante pour la capitale. Les exportations de marchandises bruxelloises vers l’Espagne connaissent une croissance rapide et ont augmenté de 31,8 % en 2022, pour une valeur de 150 millions d’euros. Au niveau belge, les exportations vers l’Espagne ont augmenté de 29,2 % par rapport à 2021 et ont atteint 11,2 milliards d’euros en 2022. La part bruxelloise était de 1,3 %, faisant de l’Espagne le dixième client de la Région. Le pays se classe au cinquième rang en termes d’importations. L’objectif de cette Brussels House sera donc de faciliter les échanges avec les partenaires commerciaux de la Région sur place.

À lire aussi

”Il y a cinq ans, on a poussé pour que le renforcement de nos efforts à l’international soit inscrit dans la politique générale du gouvernement”, expliquent Isabelle Grippa, directrice générale de hub.brussels et Patrick Bontinck, son homologue chez visit.brussels. “On va pouvoir instaurer un vrai city marketing à Barcelone, et créer ainsi tout un story telling autour de Bruxelles, avec un focus sur les artisans et l’industrie culturelle et créative.” Et la formule semble séduire, puisque 30 des 60 acteurs de la Brussels House milanaise se sont déjà engagés dans l’aventure barcelonaise.