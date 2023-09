Une nouvelle fresque bruxelloise contre le harcèlement de rue

Avec 'Girls Make the City', les deux organisations ont confié à 25 jeunes femmes la mission de réfléchir à la manière dont le potentiel du quartier et des filles elles-mêmes pourrait rendre l’endroit plus vivant et plus agréable pour les femmes.

Les participantes viennent de six organisations différentes et vivent dans les Marolles ou y passent régulièrement du temps, par exemple à l’école.

Parmi les actions du projet, il y a donc désormais cette grande fresque murale, de 30 mètres carrés, affichée à côté du skate-park. Ce “mur de la vérité”, réalisé par les artistes Nora Juncker et Manon Brûlé, s’adresse directement aux concitoyens masculins, pour leur rappeler d’avoir un comportement respectueux. “Le principal problème est que les jeunes femmes ne se sentent pas les bienvenues dans la ville. […] Elles doivent donc pouvoir occuper cet espace, et parallèlement les jeunes hommes doivent être sensibilisés et éduqués”, relève Julie Van Garsse de ZIJkant.