À Madrid, la piétonnisation de l’espace public suit le cours des éléments : Bruxelles vient s’en inspirer

”La ville est née ici”, raconte l’architecte porteur du projet, Fernando Porras Isla, campé devant le Palais Royal. En 2017, son cabinet remporte le concours pour transformer l’immense artère automobile en un espace de promenade piétonne et cycliste. “On avait besoin de réduire l’impact du trafic automobile”, se souvient Jose Manuel Calvo (ex-Podemos) qui était alors échevin de l’Urbanisme, à l’heure où Madrid était gouvernée par la gauche. Depuis, la droite conservatrice du PP a remporté les élections, et bien qu’hostile au projet, les travaux étaient déjà trop avancés que pour faire demi-tour.

Car il faut dire que ce réaménagement urbain était ambitieux, si ce n’est titanesque. La grande chaussée qui permettait de traverser le cœur de la ville sans en faire le tour a été enfouie dans un tunnel recouvert de végétation. Mais les choses ne se sont pas passées comme prévu : en creusant dans le sol, des vestiges se sont révélés, et la trajectoire du réaménagement a dû être repensée. Et cette découverte historique a rendu un nouveau statut aux lieux végétalisés, qui sont désormais en fauchage tardif. En plein centre-ville, Madrid s’orne donc d’herbes hautes et fleurs sauvages. Magique. “À Bruxelles, ce serait plus compliqué, il y a déjà assez de tunnels”, ironise la nouvelle Secrétaire d’État à l’Urbanisme, Ans Persoons (Vooruit. brussels).

Connexion verte

De la Catedral de Santa Maria au Temple Debod, c’est plus d’1,3 kilomètre de promenade et 70 000 mètres carrés qui ont été réaménagés pour faire de la place aux familles, aux touristes et aux vélotaffeurs. “La première et plus importante chose à faire, c’était de créer une connexion, une balade ininterrompue”, assure l’architecte Porras Isla.

Pour ce faire, il a supprimé des murs et sélectionné plusieurs essences d’arbres adaptées au sol encombré et au climat madrilène. Plus de mille troncs y ont pris racine. Une recette que connaît Ans Persoons. “Sur l’axe Nord-Midi, c’était le même esprit, c’était trop minéral”, mais la socialiste ne compte pas s’arrêter là. “Bruxelles a besoin de plus d’arbres. C’est pourquoi à Laeken et dans le quartier européen, nous avons fait une cartographie du sous-sol. On veut d’abord regarder ce que l’on peut planter et à quel endroit.”

Adhésion citoyenne

Et à Bruxelles comme à Madrid, quand il s’agit de toucher à l’espace laissé à la voiture, ça coince. Sur le sol réaménagé de Madrid, des plans sont gravés afin de faire comprendre aux badauds l’ampleur des changements. “Il y aura toujours des gens qui protestent peu importe ce que l’on modifie, assure Jose Manuel Calvo. Les automobilistes étaient très fâchés, mais c’est un espace central ici.” Un espace central aux multiples fonctions puisqu’il compte du logement, du commerce et des bureaux, “ce qui fait que c’est rempli de monde à toutes les heures du jour”, complète l’architecte. Un monde qui ne proteste pas (ou plus), après trois années de travaux achevées en mars dernier, et une majorité silencieuse qu’entend défendre Ans Persoons à Bruxelles.