Ariane de Lobkowicz quitte Défi pour le MR : “cela fait plus d’un an que je parle de ce malaise, de mon désir de départ”

”Le sujet a été instrumentalisé pour des raisons religieuses. On aurait pu changer les choses mais le texte a été rejeté de peu et, malheureusement, quatre personnes de mon parti ont voté contre. On a refusé ce texte pour des raisons électoralistes. J’ai trouvé cela désastreux. En Malaisie, plus grand pays musulman du monde, tous les animaux sont étourdis avant d’être abattus. Pourquoi pas à Bruxelles. La cruauté animale est quelque chose d’inconcevable pour moi.” Depuis cet épisode, Ariane de Lobkowicz ne se sent plus à l’aise chez Défi. “Cela fait plus d’un an que je parle de ce malaise, de mon désir de départ. On m’avait promis des choses…” La jeune femme formée en art à l’IAD puis à Namur assure n’avoir aucune animosité envers son désormais ex-parti. “Defi m’a donné ma chance. Je suis presque désolé d’en être arrivé là aujourd’hui.”

Il n’empêche. Ariane de Lobkowicz assure se sentir en phase avec le parti libéral. “Je suis une libérale sociale. Le MR est beaucoup plus proche de mes idées, il adopte surtout une position claire sur la neutralité. Mon ancien parti affichait plus d’opinions divergentes.” En tant que jeune députée, l’Uccloise de 27 ans a souffert des consignes de vote. “La liberté de vote est rare au parlement. J’ai voté des textes que, parfois, je ne supportais pas. C’est parfois déroutant”, poursuit celle qui n’a clairement pas accepté l’absence de consigne de vote au sein de Défi pour son texte sur l’abattage rituel.

Le dossier reviendra sur le devant de la scène en 2026, lorsque se posera la question du renouvellement ou non du permis de l’abattoir d’Anderlecht. “Il n’y aura alors pas de raison qu’Ariane ne revienne pas avec son texte. C’est dans notre programme. Notre position ne changera pas et ne fera pas l’objet d’accommodements raisonnables”, martèle le président du MR.

L’arrivée d’Ariane de Lobkowicz chez les libéraux bruxellois porte à 16 le nombre de députés MR au parlement bruxellois : huit femmes, huit hommes. “Si cela continue, David (Leisterh, NDLR) sera ministre-président avant les élections”, blague Georges-Louis Bouchez. Le chef de groupe MR y voit plutôt l’opportunité de freiner certains dossiers bruxellois de cette législature qu’il juge problématique.