Ce week-end, Woluwe-Saint-Pierre fête la bière artisanale

Julien poppe, WonderBru, Brasserie artisanale Millevertus, MY Beers, SNC, Vraie bière, Brussels Hoppist, Brewksel, Houblonde SRL, Be Tasty Brasserie artisanale et Saint-Monon. Voici les brasseries artisanales présentes ce dimanche 24 septembre au festival de la bière artisanale organisé chaque année par la commune de Woluwe-Saint-Pierre. L’événement a lieu sur la place des Maïeurs de 11h à 20h. Les amateurs de bières y trouveront des petites brasseries locales, des breuvages bio, des trappistes, des bières aromatisées au maté, aux agrumes, aux feuilles de combava, etc. Plusieurs ateliers de dégustation de bières sont prévus (inscriptions sur place ou par mail : njacqmin@woluwe1150.be). Le jeton à 2€ permet de déguster une bière de 16 centilitres. Les verres de dégustation seront disponibles sur place (2€ de caution).