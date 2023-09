Jennifer Tabotasa, Miss BXL : “quand je disais que je venais de Molenbeek, certaines personnes réagissaient comme si je venais d’une zone de guerre”

Il faut dire que la Bruxelloise de 24 ans est entrée dans la compétition un peu sur un coup de tête. “Quand j’ai eu 24 ans, j’ai fait une liste des choses que je voulais faire. J’avais besoin d’un nouveau défi. J’ai postulé, et voilà”, sourit-elle. “J’ai eu un peu peur des réactions. Mais les gens de mon entourage ont été super positifs et très fiers de moi.”

Berchem, puis Molenbeek, puis Alost

Chose étonnante pour une Miss Bruxelles : Jennifer Tabotasa est avant tout néerlandophone. Chez ses parents originaires du Cameroun, c’est la langue de Shakespeare qui est parlée. Bruxelloise, elle peut certes s’exprimer dans la langue de Molière, mais c’est dans la langue de Vondel qu’elle prend ses aises. “J’ai habité de nombreuses années en Flandre”, raconte-t-elle.

En 24 ans, la jeune femme a en effet pas mal bourlingué. Enfant du nord-ouest de Bruxelles, Jennifer Tabotasa naît à Berchem-Sainte-Agathe. Jusqu’à ses cinq ans, elle réside à Molenbeek avant de partir en Flandre-Orientale. Alost d’abord, puis Zottegem, puis Gand un moment. Avant de partir une année en Australie. “J’ai travaillé dans l’Horeca, je faisais du surf… De magnifiques moments.”

De retour au plat pays, elle s’installe dans le centre historique de Bruxelles, le cossu quartier du Congrès. “Bruxelles est ma ville d’origine et j’ai toujours gardé un lien. Bruxelles, c’est l’endroit où je me sens chez moi.”

Et c’est justement en raison de cet attachement que les stéréotypes qui collent à la peau de Bruxelles en Flandre l’agacent. “Quand je disais que je venais de Molenbeek en Flandre, certaines personnes réagissaient comme si je venais d’une zone de guerre, d’un ghetto. Ce ne sont que des stéréotypes. Bruxelles est une ville magnifique.”

Vêtements home made

En ce début d’automne, la Miss entre en troisième année de marketing à la haute école Odisee. Des études qu’elle a entamées pendant la pandémie. Deux secteurs lui font déjà de l’œil : l’immobilier et les vêtements. Côté vestimentaire, elle en connaît un rayon. “Cette chemise, c’est moi qui l’ai faite.” D’une vieille blouse inutilisée qu’elle avait pour travailler dans l’horeca, la Miss, en quelques coupes, a fait un chemisier.

”Mon sac aussi, je l’ai fait avec un jeans.” Loin des boutiques de luxe, la Bruxelloise fréquente plus volontiers les magasins de seconde main. “Il faut impérativement penser à notre consommation. On peut trouver en seconde main des choses très chics, vraiment. Et en plus, j’adore le vintage.”

Bien sûr, une échéance reste dans l’esprit de la Bruxelloise : la finale nationale, début d’année prochaine pour succéder à Emilie Vansteenkiste, Miss Belgique 2023. “Mon rêve était d’avoir une couronne (rires). Je suis tellement contente déjà. Le reste, c’est du bonus.”