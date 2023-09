La société de logements sociaux BinHôme double ses attributions de logements pour des femmes victimes de violences conjugales

Elle travaille déjà avec deux maisons d’accueil : Chèvrefeuille ASBL à Ixelles et la “Maison de la mère et de l’enfant” à Uccle. Alors que BinHôme proposait cinq logements par an pour les deux maisons d’accueil, puis 8 logements en 2022 elle en proposera désormais 14 soit 7 par maison, en 2024. Ces logements seront occupés sous forme d’un bail classique et permettront de libérer des places dans les maisons d’accueil tout en permettant aux ASBL de continuer le suivi de ses femmes. Les mères pourront aussi emménager avec leurs enfants le cas échéant.

”Pour les femmes battues, un logement décent est aussi ce qui leur permet de reconstruire leur vie et surtout d’apporter à leurs enfants un logement stable où ils se sentent en sécurité, constate le président de BinHôme Simon Collignon. Les maisons d’accueil expriment quotidiennement leurs difficultés de trouver des logements pour ces femmes et familles et le nombre restreint de places disponibles dans leurs résidences les obligent à refuser chaque jour plusieurs demandes d’hébergement. Nous sommes donc très fiers d’augmenter drastiquement le nombre de ces logements accessibles pour ces femmes et mères de famille.”

Avec cette proportion augmentée, la Société atteindra son quota maximal d’attribution via dérogation. En effet cette pratique est encadrée. Les sociétés de logements sociaux doivent réaliser au minimum 3 % d’attribution grâce à des procédures dérogatoires (par rapport au total d’attribution de l’année précédente) et elles peuvent en réaliser un maximum 40 %. BinHôme va maintenant atteindre ces 40 % si l’on compte tous les types de dérogations possibles.