Notre grand match de la mobilité: vélo électrique, vélo sans assistance, voiture ou transports en commun, lequel sera le plus rapide à Bruxelles?

Pour en avoir le cœur net, la DH a décidé de mener un grand test en situation réelle, similaire à celui mené par nos soins il y a deux ans et qui avait vu le vélo être le plus rapide pour rejoindre notre rédaction au départ d’Herrmann-Debroux à Bruxelles.

Cette fois, quatre de nos journalistes se sont donc donné rendez-vous au Parvis Saint-Pierre à Uccle. Avec le même objectif : rallier les bureaux de la Dernière Heure avec chacun un mode de déplacement différent : le vélo classique, le vélo à assistance électrique, la voiture et les transports en commun. Avec un départ fixé à 9h pour ne pas léser la voiture en partant en pleine heure de pointe tout en ne la favorisant pas en partant en heure creuse.

Le résultat est implacable : les journalistes partis à vélo sont arrivés aux deux premières places, largement devant la voiture, troisième, et les transports en commun, bons derniers.

Nos quatre journalistes sont partis en même temps du parvis Saint-Pierre à Uccle pour rejoindre la rédaction de la Dernière Heure, à Merode. ©Bernard Demoulin

Il fallait pourtant être courageux pour parcourir à vélo les 7,9 km qui séparaient les deux points de départ et d’arrivée. La pluie battante était plutôt du genre à inciter les candidats à préférer la chaleur de l’habitacle d’une voiture ou d’un tram à la selle d’une bicyclette. Mais qu’à cela ne tienne : la météo capricieuse, pour ne pas dire pourrie, de jeudi, fait aussi partie du quotidien des cyclistes.

Vêtus de pantalon de pluie, d’une veste adaptée et d’une couverture hermétique pour sac à dos, nous avons, en tant que cycliste assisté électriquement, donc pris le départ en espérant secrètement arriver premier. Après une petite erreur de parcours au début du trajet, nous avons rapidement rattrapé le cycliste sans assistance, à la peine dans la longue et solide côte de l’avenue de Fré. Avant de le lâcher dans le Bois de la Cambre et d’ensuite pester contre la mauvaise synchronisation des feux sur le boulevard Général Jacques : nous nous sommes farci tous les feux rouges jusqu’à Arsenal, laissant le cycliste sans assistance électrique nous rattraper. Et en devant patienter plus de deux minutes au carrefour Général Jacques/Avenue Buyl.

Les conditions n'étaient pas les plus optimales pour prendre le vélo, mais cela fait partie du quotidien des cyclistes en Belgique. ©Bernard Demoulin

Une fois arrivés sur la chaussée de Wavre, le reste n’était plus qu’une formalité. Au final, nous sommes arrivés premiers au bureau en 25 minutes et 30 secondes.

Un test en situation réelle qui n’a aucunement la prétention de se dire scientifique mais qui illustre à merveille comment le vélo peut être un outil de déplacement efficace dans les centres-villes. Tout comme les transports en commun qui, s’ils sont arrivés derniers de notre test, auraient pu remporter la mise si le point de départ était mieux desservi.

Le vélo sans assistance électrique arrive deuxième de notre test

C'est surtout la côte de l'Avenue De Fré, longue de 2,5 kilomètres, qui aura rendu la tâche difficile à notre courageux journaliste. ©Bernard Demoulin

La drache ce jeudi était typiquement belge. Les embouteillages aussi. Mais peu importe. À bicyclette, on dépasse allégrement la longue file de voitures au pas avenue De Fré. 2,5 kilomètres de montée jusqu’au Bois de la Cambre… Voilà le bémol. N’étant pas Remco Evenepoel, il nous est difficile de maintenir un rythme soutenu dans cette côte uccloise, qui, sur notre lourd vélo de ville de type hollandais, nous épuise comme La Redoute.

Dans notre effort, la chance nous sourit cependant : les feux verts se succèdent. Petit bonheur que ne connaît pas notre collègue sur son deux-roues électrique. Une minute gagnée par-ci, deux minutes par-là. Il nous arrive même à plusieurs occasions, à notre stupéfaction, de le rattraper.

Mais au niveau de la VUB, la chance tourne. Notre collègue légèrement en avance traverse en vitesse juste avant le feu rouge. Et nous voilà bloqué à l’interminable carrefour de la Moyenne Ceinture, où les secondes sous la pluie battante semblent interminables.

Après une petite demi-heure de trajet, nous arrivons finalement à notre destination d’Etterbeek. Fatigué et trempé comme un marin en pleine tempête… mais agréablement surpris de ne pas être arrivé dernier.

La voiture, troisième en 43 minutes 50

La voiture est certes plus confortable que le vélo par temps de pluie, mais elle n'échappe pas aux embouteillages. ©Bernard Demoulin

Pour faire le trajet Uccle-Merode par un jour de pluie, la voiture est sans conteste le moyen de transport le plus confortable. Ce n’est par contre pas le plus rapide.

Quand les cyclistes suent en gravissant péniblement l’avenue de Fré sous leur K-Way dégoulinant, nous, nous nous calons dans le moelleux de notre siège afin de nous laisser glisser sur l’asphalte pendant 43 minutes et 50 secondes jusqu’à Etterbeek.

À la radio, les infos trafic annoncent des blocages partout. Des ralentissements ont lieu sur le ring, sur les autoroutes et sur les voies d’accès à la capitale. Des informations qui ne bousculent pas encore la quiétude de l’habitacle, mais qui provoquent un début de préoccupation. À 9h, l’heure de pointe touche normalement à sa fin. Y aura-t-il encore des files sur le trajet ?

Au long des 29 feux de circulations qui émaillent le parcours – et dont la plupart étaient au rouge à notre arrivée – notre inquiétude se confirme. Les voitures avancent lentement, même sur ces axes ucclois où la vitesse n’est pas limitée à 30 km/h. Au croisement de l’avenue du Congo et de l’avenue Lloyd George, le feu a le temps de passer trois fois au rouge avant que nous puissions traverser. Mais le tronçon sans doute le plus barbant est l’avenue Général Jacques où viennent s’enquiller camions de livraison, voitures de société et véhicules nerveux à une allure d’escargot.

Pour prendre son mal en patience, rien de tel qu’une petite variation hertzienne. C’est l’occasion d’écouter une écrivaine présenter son livre, puis d’entendre une demi-dizaine de morceaux de rock et de metal.

Les jours de pluie, nombreux sont ceux qui prennent leur voiture pour se protéger des gouttes. Et malheureusement, cela gonfle le trafic. Il faut alors savoir ronger son frein sans s’énerver sur l’accélérateur.