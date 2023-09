Saint-Gilles présentera son plan de mobilité lors de six réunions : voici le détail

Le futur plan Good Move à Saint-Gilles ©IPM Graphics

La commune organise six réunions publiques pour présenter en détail le plan aux habitants. Aucune inscription n’est demandée. Ces rencontres se tiendront entre 18h et 21h, le 4 octobre à Hôtel de ville, le 18 octobre au Lycée Intégral Roger Lallemand, rue de la Croix de Pierre 73, le 8 novembre à la Maison des Cultures, rue de Belgrade 120, le 15 novembre à la Maison du Peuple, Parvis Saint-Gilles 39, le 22 novembre à la Salle Rodelle, rue de Danemark 15-17 et le 29 novembre à la Centrale de soins et services à domicile, rue Saint-Bernard 43. Un toute-boîte sera également bientôt distribué pour reprendre les informations relatives à ses réunions.

”Il n’y aura pas de surprises, ou d’aménagements provisoires effectués dans la précipitation,” pouvait-on lire dans le communiqué d’annonce du plan. Une fois cette phase de concertation achevée, la mise en œuvre sera phasée. Il s’agit d’interventions ponctuelles qui n’ont pas vocation à tout révolutionner mais bien à améliorer concrètement la vie des habitants à partir de 2024.”