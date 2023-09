Code du bien-être animal : à Bruxelles, les feux d’artifice ne passeront pas à la trappe

Le bourgmestre de la ville de Bruxelles s’en est logiquement inquiété. Impensable, pour le socialiste d’interdire les feux d’artifice du 21 juillet et du 31 décembre, organisés sur le territoire de la capitale. “Je demande que l’on réfléchisse bien à ces deux moments festifs et importants pour la population. On fête la Belgique le 21 juillet, l’an neuf le 31 décembre. Le dernier, cet été pour les 10 ans de règne de Philippe, a rassemblé 100 000 personnes à Bruxelles. Le bien-être animal est très important mais je souhaite que ces deux feux d’artifice aient toujours lieu. Je pense que nous pouvons trouver un équilibre. Ici, on parle de deux événements de 20 à 25 minutes dans une année.”

Son souhait a été entendu, in extremis. L’article 3.5 alinéa 1 du Code du bien-être animal a été modifié. À l’origine, il interdisait “la commercialisation, la détention et l’utilisation des produits qui portent atteinte ou nuisent au bien-être des animaux, à savoir : les aquariums de forme sphérique, les colliers électriques, les colliers étrangleurs et colliers dont l’intérieur présente des parties saillantes, les pièges à colle destinés aux vertébrés, les fourrures sauf s’il s’agit d’un article de seconde main et les feux d’artifice dont le bruit de l’explosion dépasse 70 dB. Sur ce dernier point, le Code précisait que “l’acquisition de ce produit s’effectue uniquement sur présentation d’une autorisation communale. Lorsque la commune autorise l’utilisation de feux d’artifice sur son territoire, elle en informe les citoyens au moins 15 jours à l’avance et les sensibilise aux mesures destinées à prévenir les atteintes au bien-être animal.”

Désormais, l’article 3.5 alinéa 1 n’interdit plus que la commercialisation, la détention et l’utilisation des “colliers électriques, des colliers étrangleurs et colliers dont l’intérieur présente des parties saillantes.” Les aquariums sphériques, les pièges à colle, la fourrure et les feux d’artifice de plus de 70 dB ont été exfiltrés de la liste originelle. “Le gouvernement bruxellois se laisse néanmoins l’opportunité, sur avis du Conseil bruxellois du bien-être animal, interdire ou limiter la commercialisation, la détention et l’utilisation d’autres produits lorsqu’ils sont susceptibles d’avoir un impact négatif sur le bien-être des animaux et s’ils sont spécifiquement conçus en vue de leur utilisation sur les animaux.”

Ecolo, par le biais de la secrétaire d’État en charge de la Transition économique Barbara Trachte, est intervenu sur cet article, notamment sur le fait qu’il y avait peu de sens d’interdire la vente de certains produits au sein d’une entité aussi petite que la région bruxelloise. Ecolo assure vouloir privilégier le levier de l’utilisation plutôt que celui de la commercialisation. Ecolo assure n’avoir néanmoins pas évoqué le cas du bruit des feux d’artifice.