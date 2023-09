Une pétition pour sauver les bouquinistes de la galerie Bortier, en plein cœur de Bruxelles, récolte 4000 signatures en 24 heures

La Régie foncière avait lancé un appel à manifestation d’intérêt en janvier 2022. “Plusieurs candidats, dont la Foire du Livre, n’ont jamais reçu de réponse de la part de la Régie foncière”, dénonce Philippe Capart, qui tient une librairie dans la galerie depuis douze ans. L’échevine en charge du dossier Lydia Mutyebele (PS) souhaitait “mettre en place une nouvelle dynamique au sein de cette galerie”, expliquait-elle lors du lancement de l’appel à manifestation d’intérêt. “La Galerie Bortier est un endroit emblématique de notre capitale. […] Nous souhaitons redorer son image en diversifiant son occupation.” Deux cellules, actuellement vides, sont concernées, dont la salle d’exposition de 132 m2. Pas l’ensemble de la galerie donc. Sur les sept cellules commerciales, six sont en effet occupées par des libraires.

Néanmoins, Philippe Capart pense que la volonté de la commune est d’expulser les libraires, lui en particulier. “Lorsque nous avons changé de statut social en ASBL (Blow Book, NDLR), la Régie foncière ne voulait plus nous faire de bail. On a payé un loyer sans contrat de bail pendant un an et demi à deux ans. Finalement, il y a trois mois, à force d’insistance, on a reçu un contrat de bail, à la hausse. Tous les autres locataires de la galerie sont en règle”, explique-t-il avant de dévoiler avoir reçu une lettre de la Régie foncière lui demandant de remettre les clés de son magasin au lendemain d’un article publié dans La Dernière Heure.

Les auteurs de la pétition dénoncent subir une situation complexe depuis quelques années. “Les libraires sont placés dans une situation de précarité croissante : loyers trop chers et tarifs arbitraires, baux non-renouvelés, cellules laissées à l’abandon pendant plus d’une décennie, grande salle d’exposition non gérée… En bref, aucun investissement au sein des locaux et aucune vision d’ensemble de la part du propriétaire de ce bien public.”

Et déplorent que, si la Régie foncière souhaite confier les cellules à un acteur unique spécialisé dans l’Horeca, aucun locataire n’a été consulté et aucun cahier des charges ni appel à projet n’a été rendu public.”

Nous attendons la réponse du cabinet de l’échevine Lydia Mutyebele.