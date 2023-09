A Bruxelles, les Engagés veulent tripler leur nombre d’élus et participer aux majorités

Le congres de Bruxelles pour les Engages ©Bernard Demoulin

De l’importance des communes

Avec autant de sièges au parlement bruxellois que de bourgmestres dans les communes de la région, les Engagés le savent, l’ancrage local leur est cher. C’est pourquoi Claire Vandevivere, Benoit Cerexhe, Christian Lamouline et Jean-Paul Van Laethem ont tour à tour défendu l’importance des communes et de leurs financements lors des prises de parole. Sans pour autant oublier des rappels aux niveaux de pouvoir supérieurs, où les Engagés sont dans l’opposition. “Chaque niveau de pouvoir doit prendre ses responsabilités, entamait Claire Vandevivere, bourgmestre de Jette. Il faut baisser les prix des tickets de train, supprimer les avantages pour les voitures de société et augmenter les subsides pour la mobilité douce.”

À lire aussi

Son homologue de Berchem-Sainte-Aghate, Christian Lamouline mettait l’accent sur la sécurité, et appelait de ses vœux à une refonte de la clé KUL “qui date de 25 ans”, prenant en exemple sa zone de police, largement sous-financée par rapport à ses enjeux démographiques. De même pour les communes, ajoute le bourgmestre de Woluwe-Saint-Pierre Benoit Cerexhe. “Certains veulent assécher les finances communales afin de fusionner les zones de police, voire même les communes. Plaidons pour le circuit court entre les citoyens et leurs autorités politiques.” Enfin, Jean-Paul Van Laethem, maïeur de Ganshoren, amenait lui un autre thème de campagne : celui de la propreté, en fustigeant la réforme des collectes des poubelles du gouvernement bruxellois, “qui plonge les communes dans le désarroi face à une augmentation de dépôts clandestins”.

Le congres de Bruxelles pour les Engages ©Bernard Demoulin

Mobilité, finances communales, sécurité et propreté, voici donc les axes sur lesquels les Engagés appuieront dans les mois à venir. Ce n’est pas tout, puisque Christophe De Beukelaer veut aussi remettre sur la table un mentorat pour les chercheurs d’emploi, augmenter les places dans les crèches et, enfin, mettre fin au sans-abrisme en région bruxelloise d’ici 2030. “Notre projet est universaliste et centriste, nous ne défendons pas un camp, nous cherchons l’équilibre”, avançait le président des Engagés bruxellois.