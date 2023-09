Deux mille joggeurs collectent plus d'un million d'euros pour la lutte contre le cancer dans le parc d'Osseghem

"Lorsque l'on parle de cancer, le terme innovation est souvent mentionné dans le même souffle, et les gens pensent automatiquement qu'il concerne aussi les enfants atteints de cancer, mais ce n'est pas le cas", déclare Delphine Heenen, fondatrice de KickCancer. "En effet, depuis 2007, plus de 150 médicaments contre le cancer chez l'adulte ont été approuvés, et seulement neuf pour les cancers pédiatriques. Cette différence est également visible dans l'accès des jeunes patients à des essais cliniques innovants. Dans le cas des cancers pédiatriques, cet accès reste une exception."

"Si un enfant n'a plus d'options thérapeutiques, il n'a qu'une chance sur dix d'être inclus dans un essai clinique à un stade précoce", poursuit Delphine Heenen. "La conséquence logique de cette situation est que le taux de survie moyen stagne. Depuis l'an 2000, le taux de survie n'a augmenté que d'un peu moins de 4%. C'est pourquoi nous utilisons les dons de Run To Kick pour stimuler les chercheurs à trouver des innovations vitales à destination des jeunes patients atteints de cancer. Cette année, nous avons sélectionné deux projets de recherche portant sur la tumeur cérébrale GITC (une tumeur cérébrale maligne très agressive localisée dans une partie du tronc cérébral, ndlr).

Run To Kick est lié à Fight Kids Cancer, une initiative commune lancée par cinq organisations venues de Belgique (KickCancer), de France (Imagine for Margo), du Luxembourg (Fondatioun Kriibskrank Kanner), des Pays-Bas (KiKa) et d'Espagne (Fondation Cris Cancer). Ces associations ambitionnent de faire exploser leur compteur commun ce week-end pour atteindre au moins 6,5 millions d'euros.