Made in Asia accueille plus de 70 000 visiteurs à Bruxelles ce week-end : “les parents retrouvent des éléments qu’ils ont connus” (PHOTOS)

Made in Asia au Heyzel Palais 5 ©Bernard Demoulin

Et ils ne sont pas seuls, puisque Sylvia, qui tient un stand où l’on vend des katanas a également fait le déplacement depuis le sud de la France. “On vient depuis des années, on sent que nos clients nous attendent vraiment.” Et c’est vrai que, chaque année, le salon prend de l’ampleur et des galons internationaux, affirme son porte-parole, Rémi Lach. “On veut s’inscrire comme le plus grand rendez-vous européen de pop culture, c’est aussi pourquoi on organise en même temps le Heroes Comic Con, qui est plus axé vers la pop culture occidentale, juste à côté.” Organisé deux fois par an, l’évènement attend plus de 70 000 personnes, “et on espère grimper jusque 100 000, le chiffre grandit chaque année”.

Un univers de plus en plus populaire, mais pas gratuit

Auparavant réservé aux geeks, le salon et la culture des animes, des jeux, des mangas et de leurs innombrables produits dérivés tend de plus en plus à se populariser, si bien que des familles entières déambulent dans les allées. “Les parents retrouvent aussi des éléments qu’ils ont connus. L’intérêt pour cette culture a démarré avec le club Dorothée et s’est poursuivi avec les mangas, continue Rémi Lach. Aujourd’hui, des amoureux de la culture coréenne se mélangent avec des fans de cosplay, de jeux vidéos, de jeux de société.”

Si l’intérêt pour la pop culture issue de l’autre côté du globe ne cesse de grandir, organiser cette grand-messe n’est pas gratuit, d’autant plus que la société organisatrice ne reçoit aucune aide publique et s’autofinance totalement. Les prix pour les billets d’entrée oscillent autour de 16 euros par personne et par jour. Florian, qui est venu de Paris pour vendre des figurines, ne manquerait jamais l’occasion de venir au Made in Asia pour son “ambiance très conviviale”, mais aussi parce qu’il sait qu’il rentrera plus que certainement dans ses frais, avec des figurines qui grimpent parfois à plus de 500 euros pièce. En sortant vêtus de cosplays resplendissants, Jade et Owen (18 et 21 ans), avaient un budget de 280 et 550 euros pour la journée. Une enveloppe qu’ils qualifient de plutôt petite pour un tel évènement, mais assurent être très contents, ils rentreront vers Charleroi avec des objets insolites, de la nourriture aux couleurs de leur série préférée, riches de nouvelles rencontres et de souvenirs impérissables.