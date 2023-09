Pour valoriser son bâti et engranger des revenus, “le CHU Brugmann doit s’ouvrir sur l’extérieur”

C’est un site remarquable, une ville dans la ville, au cœur de Barcelone. L’hôpital Sant Pau occupe un espace imposant, logé entre la Sagrada Familia et le parc del Guinardo. Un véritable joyau de l’Art-Nouveau, dessiné par l’architecte Lluis domènech i Montaner, inauguré en 1930. Un hôpital joyau de l’Art-Nouveau ? À Bruxelles, on connaît. C’est le CHU Brugmann, qui fête ses 100 ans cette année, et l’œuvre de Victor Horta. À l’occasion des Brussels Days, une semaine d’échange pour le secteur commercial et touristique bruxellois, la directrice de l’hôpital bruxellois, Caroline Franckx, a fait le déplacement pour rencontrer ses homologues catalans. La différence entre Brugmann et Sant Pau, c’est que ce dernier n’est plus en activité, et a fait le choix de bâtir un nouvel hôpital en quatre bâtiments…. à un jet de pierre de l’ancien hôpital pavillonnaire ! La douzaine de superbes pavillons d’Art-Nouveau et ses huit kilomètres de galeries sont désormais consacrés au tourisme où a de l’évènementiel (comme la réception d’une fashion week), ce qui permet de renflouer les caisses de la nouvelle clinique sur le côté.