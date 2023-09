Quartier du Bourdon à Uccle : un recours contre les 199 logements des Jardins du Kinsendael

Alors que le permis a été octroyé en juillet 2023, les opposants dénoncent toujours un projet de 199 logements “disproportionné et sans réelle étude d’impact sur le quartier vu les autres projets récents ou programmés. À terme, la friche Illochroma doit aussi être réurbanisée par le même promoteur que les Jardins du Kinsendael mais les deux projets ont été scindés.

Les opposants avaient jusqu’au 20 septembre pour introduire un recours et c’est la voie qu’ils ont choisie. “Nous avons déposé un recours en annulation du permis d’urbanisme ce 18 septembre 2023 au Conseil d’État,” nous explique un membre du comité de quartier. Cette longue procédure ne bloque pas l’exécution des travaux tant que le Conseil d’État ne s’est pas prononcé. “Cette demande en annulation est essentiellement basée sur l’absence d’une étude globale des incidences qui résulteraient non seulement des deux phases du projet (nord et sud) mais aussi des nombreux autres projets déjà réalisés et à réaliser dans les environs proches.”

”Un affront”

Toutefois, les riverains ont été surpris de voir les travaux commencer avant cette date du 20 septembre. “On pensait que, tant qu’un recours pouvait tomber, les travaux ne commenceraient pas. On s’est trompés.” Légalement rien n’oblige le promoteur à attendre. “Ce 20 septembre 2023, nous avons introduit une requête en suspension au Conseil d’État. Cette procédure, plus rapide, peut suspendre un chantier. En attendant une décision, le promoteur peut poursuivre son programme.”

Autre point de crispation : le message envoyé par les promoteurs au moment de lancer les travaux. “Ils ont commencé par abattre le liquidambar.” Les riverains avaient, par le passé, lancé une procédure pour faire inscrire ce liquidambar au registre des arbres remarquables. Si elle avait abouti, cette procédure aurait compliqué l’implantation d’un des blocs du projet. “C’était le symbole de notre combat. C’est un affront.