Saint-Gilles : le PTB accuse la majorité “de blocages anti-démocratiques” , le bourgmestre parle “d’accusations téméraires et vexatoires”

“La réponse du ministre (de tutelle, Bernard Clerfayt) est sans appel : la commune est dans l’illégalité et elle doit me transmettre les documents demandés, commente l’élu. C’est une victoire qui nous encourage à ne rien lâcher. J’espère vraiment que Monsieur Spinette (Bourgmestre de Saint-Gilles) va remettre en question ses méthodes opaques. Car depuis qu’il est bourgmestre, nous ne comptons plus les blocages anti-démocratiques qu’il nous impose. En effet. La commune juge désormais irrecevables la plupart de nos demandes d’informations, malgré nos droits d’élus communaux. À chaque fois, le bourgmestre refuse et nous oblige à nous battre. Je ne sais pas ce qu’il gagne avec ces blocages qui épuisent tout le monde.”

Une accusation retournée à l’envoyeur par le Bourgmestre socialiste : “On bosse 24 h sur 24, 7 jours sur 7 à traiter des centaines de mails. Les services croulent sous le boulot, sont en sous-effectif, doivent jongler avec des délais de rigueur et tout ça pour être moins payé qu’à la région par exemple. Et en plus ils reçoivent des demandes incessantes sous prétexte d’hypertransparance. Et je ne suis pas sûr que ces demandes soient toujours louables. Loïc Fraiture critique une opacité depuis mon arrivée, j’aimerais bien voir l’inflation de travail pour les services déjà débordés depuis la sienne. Je pense que ça lasse aussi ceux qui lui répondent dans l’administration. D’ailleurs dans ce cas, on lui avait indiqué que les informations sur la composition du cabinet étaient en ligne sur le site de la commune et que la transparence était respectée. Mais il voulait la composition des précédents cabinets. Des informations qui ont été en ligne des années avant mon arrivée, on a juste actualisé la page web. Pourquoi je voudrais cacher des informations qui ont été sur le site de la commune pendant des années. Je n’ai rien contre cet élu et je le rejoins sur beaucoup de points idéologiques. Il fait son travail d’opposition mais l’administration n’est pas au service de l’opposition surtout pour des accusations téméraires et vexatoires (terme juridique pour désigner une procédure lancée avec l’intention de nuire, et qui dépasse un cadre normal de l’exercice de cette même procédure).

Dans tous les cas les documents ont été finalement transmis.