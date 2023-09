Cocasse, à Schaerbeek, des blocs de béton entravent l’accès à un passage pour piétons

Plusieurs internautes se sont amusés, ce week-end, d’une situation plutôt cocasse du côté de la place Pogge, à Schaerbeek. En effet, on y voit des blocs de béton posés de part et d’autre d’un passage piéton. Contactée, l’échevine de la mobilité locale, Adelheid Byttebier (Groen) reconnait que la situation est anormale, et s’est informée auprès des services concernés, présumant qu’il s’agissait là d’une mauvaise coordination entre les entrepreneurs (qui ne sont pas dépendants de la commune) et les services communaux. Elle en a profité pour demander que les blocs de béton soient retirés. “Les blocs de béton étaient là avant les marquages pour éviter le stationnement sauvage. Les marquages ont été installés très récemment. La commune va faire déplacer les blocs.”