VDD Project Development veut reconvertir l’ancienne manufacture de fourrures Raymond Mallien. Le bâtiment, construit en 1920 et conçu par les architectes Victor Diricks et Jacques Barbotin dans le style luxuriant” Beaux-Arts”, influencé par le style néo-Louis XIV, aura aussi accueilli en 1971 le Musée des Postes et Télécommunications.

En 2003, il fut réaménagé en salle de vente pour la maison de vente Pierre Bergé, ancien compagnon du couturier Yves Saint Laurent. Classé en 2006, l’immeuble est vide depuis quelques années mais il est resté en bon état.

Un futur lieu “légendaire”

VDD Project Development, actif dans la reconvention de bâtiments historiques (projets “de Mérode” au parc Tenbosch à Ixelles, “The Dome”, sur la place de la bourse ou “Gesù” à Saint-Josse-ten-Noode), compte transformer le bâtiment bruxellois en un Hôtel accompagné d’autres équipements comme un bar, un restaurant, ou des espaces de travail.

Le projet n’en est qu’à sa phase de conception et aucune demande de permis n’a été réalisée pour le moment. Toutefois, le promoteur entend faire la part belle aux éléments architectoniques historiques du bâtiment. “L’espace doit devenir un lieu légendaire et incontournable lorsque l’on visite Bruxelles,” ambitionnent Johan Vandendriessche et Thibaut De Vos, Managing Partners de VDD Project Development. En attendant l’avancée des démarches, VDD cherche un ou plusieurs occupants temporaires.