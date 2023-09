Le bloc cru 100 % circulaire de BC Materials ne coûte plus une brique : “On ne recyclera jamais les 2 tonnes de terre excavées à Bruxelles chaque année”

Jusqu’ici, la coopérative travaillait “sur mesure”. Ses briques, enduites et pisés de terre crue, tous à base de déchets récupérés, n’intégraient que des projets sélectionnés. La faute à des volumes trop peu importants. Ce 22 septembre 2023, BC Materials passe à la vitesse supérieure : grâce à des partenariats avec des professionnels du béton et de la brique cuite, ses produits sont désormais fabriqués à échelle industrielle. Cette gamme s’appelle Léém. “On propose même des peintures à l’argile pour les bricoleurs amateurs”, sourit Ken De Cooman, cofondateur. “À appliquer au pinceau, c’est très facile”.

Pour obtenir les variations de couleurs dans ses briques et enduits, BC Materials mélange le jaune de Bruxelles à des terres venues de l'Entre-Sambre-et-Meuse ou d'Allemagne. ©EdA - Julien Rensonnet

Ken De Cooman. ©EdA - Julien Rensonnet

Pour BC Materials, le sable bruxellien vaut de l’or. Cette terre jaune, on la retrouve souvent entre les briques et le plâtre des maisons bruxelloises de la charnière des XIXe et XXe siècle. C’est lui qui a donné son nom au Sablon, ancienne carrière. Pourtant, les habitudes du secteur de la construction le considèrent comme un déchet. “On en extrait 2 millions de tonnes à Bruxelles chaque année”, mesure Ken De Cooman. “Elles sont transportées dans des décharges à ciel ouvert. Ou remblaient d’anciennes carrières et mines : aujourd’hui, celles-ci gagnent plus en accueillant ces 'déchets' qu’en extrayant les matières premières”. À l’échelle belge, ce sont 37 millions de tonnes de ces terres de chantiers qui sont jetées annuellement. Et 1,2 million de camions qui crachent leurs gaz d’échappement pour nous en débarrasser.

Rouge de Florennes

La brique crue de BC Materials est opérationnelle depuis 10 ans. Et vendue depuis 2019. Elle est fabriquée à la main sur base de terres déversées dans l’atelier bruxellois tout en béton et palettes de récup. Ses coloris ocre, gris, bruns, s’obtiennent en additionnant à l’argile bruxelloise des pigments rouges excavés à Florennes, ou blancs, venus d’Allemagne. “On contrôle granulométrie et taux d’argile pour garantir les performances”, note Nicolas Coeckelberghs, cofondateur. Rejoint Ken De Cooman : “Mais notre machine ne sort que 8 palettes de blocs par jour”. Impossible de concurrencer les tarifs des géants du matériau. “D’où ces partenariats : on grandit sans construire notre propre usine”. Désormais, selon leurs spécificités, les blocs crus siglés DC sont pressés à Audenarde par Vande Moortel et à Lummen par Claesen Beton. Nicolas Coeckelberghs : “Pour eux, rien ne change dans le processus de fabrication : on leur demande juste de ne pas cuire les blocs”. De 8 palettes, BC passe à “300 voire 400 par jour”. On est loin des premiers tabourets design qui montraient que c’était possible. Le prix, lui, diminue “de 61€/m2 à 43€/m2. On est donc concurrentiels par rapport au bloc de béton ou à la brique cuite”, se félicite Ken De Cooman. Vendre davantage que les 700 tonnes actuelles devient réalisable.

De 8 palettes, BC passe à "300 voire 400 par jour". Le prix, lui, diminue "de 61€/m2 à 43€/m2. On est donc concurrentiels par rapport au bloc de béton ou à la brique cuite". ©EdA - Julien Rensonnet

Nicolas Coeckelberghs. ©EdA - Julien Rensonnet

Pas de quoi, déjà, épuiser le sous-sol belge. “On n’arrivera jamais aux 2 tonnes excavées à Bruxelles chaque année”, opine Nicolas Coeckelberghs. “Il faudrait plein d’entreprises comme la nôtre”. Or BC n’a pas de concurrence en Belgique ni aux Pays-Bas. “En Allemagne, une entreprise commercialise des briques crues”, relève Anton Maertens. “Mais en utilisant des terres issues de carrières. Ils sont donc nettement moins circulaires que nous”. Le concept bruxellois est donc à creuser.

Vieille comme le monde, la brique crue ne fait plus un four

Au-delà de la valorisation des terres, pourquoi la technique millénaire de la brique crue est-elle si révolutionnaire ? “Le secteur de la construction est le plus gourmand au monde”, pose Thomas Vilquin, enseignant à la faculté d’architecture de l’ULB. “Il consomme 50 % des matières premières, et donc plus que tous les autres secteurs d’activité humaine réunis. Pour construire du neuf, on grignote les montagnes et les plages”.

Les chiffres avancés par ce spécialiste des questions de soutenabilité donnent le tournis : la construction dépense 50 % de l’énergie brûlée par l’humain, rejette 40 % des gaz à effet de serre, produit 36 % des déchets et avale 33 % de l’eau. “D’où l’importance de prêter attention à l’empreinte carbone des matériaux”, relève le chercheur, qui pointe que “la terre crue est la seule ressource locale abondante en Région de Bruxelles Capitale”.

La construction dépense 50% de l'énergie brûlée par l'humain, rejette 40% des gaz à effet de serre, produit 36% des déchets et avale 33% de l'eau. Avec ses produits Léém 100% circulaires, BC Materials essaye de freiner cette gabegie. ©EdA - Julien Rensonnet

Là où la brique crue change le jeu, c’est qu’elle ne passe plus au four. “Une plaque de gyproc, c’est du gypse. C’est cuit. Béton et briques aussi. Dans un four à 1.200 degrés. À une telle température, il faut forcément du gaz”, résume Nicolas Coeckelberghs. Rejoint par Anton Maertens : “Notre bloc cru consomme 90 % d’émissions de CO2 en moins que la brique cuite”. De 77 à 170 kg eqCO2/m2 pour la brique cuite ou le béton, BC plonge de 3 à 10 kg eqCO2/m2. Tenante des techniques de l’urban mining, qui considère la ville et ses bâtiments comme une véritable ressource naturelle, la boîte plaide en outre pour le réemploi de ses propres produits. “Si on dit que notre terre crue est 100 % circulaire, c’est non seulement qu’elle n’est plus jetée comme un déchet, mais aussi qu’on peut la réutiliser sans aucune perte de qualité”, assure Ken De Cooman.

Quels incitants ?

Le chercheur Thomas Vilquin insiste : pour impacter le secteur, il faut que le politique “favorise les matériaux bas carbone”. Il cite la France et sa réglementation “qui impose des plafonds maximums pour l’impact écologique des bâtiments, de la construction à la démolition”. La Belgique marque le pas dans le domaine. “C’est en cours mais il faudra encore des années”.

Tenants des techniques de l'urban mining, qui considère la ville et ses bâtiments comme une véritable ressource naturelle, BC Materials plaide pour le réemploi de ses propres produits. ©EdA - Julien Rensonnet

La secrétaire d’État bruxelloise à la Transition économique Barbara Trachte (Écolo) en est consciente, elle qui voit en BC Materials “un espoir local” vers “un monde de demain régénératif”. Et de glisser : “ce n’est pas évident, car le marché favorise des entreprises qui ne tiennent en compte ni les droits sociaux, ni l’environnement”. Il faut donc “transformer les outils économiques régionaux, les incitants”. C’est une part du programme de la “shifting economy” bruxelloise, promue par Trachte, qui ambitionne la neutralité carbone en 2050. À son cabinet, on glisse que revoir les mécanismes d’attribution des marchés publics en imposant davantage de critères environnementaux est une piste.

Avec le changement d’échelle pris par BC Materials, ça ne coûtera plus une brique.