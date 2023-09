Sofia Seddouk devient Echevine à Anderlecht en remplacement de Jérémie Drouart

Il avait fait sa demande de remplacement à Nadia Kamachi (Écolo) cette semaine, Jérémie Drouart va se faire remplacer dans ses fonctions d'échevin anderlechtois pour cause de maladie. Hier soir, on apprenait que c'était Sofia Seddouk qui prendrait sa place. Il n'est pas annoncé qu'elle prendra toutes les compétences du premier échevin, à savoir : la Modernisation de l'administration, la Participation, l'Information, la Centrale d'achat, la GRH, l'Informatique, l'Égalité des chances, le Contrôle interne, le SIPPT et la Médecine du travail. Pour l'instant, ces compétences sont éclatées entre les trois autres échevins Écolo siégeant au conseil communal.