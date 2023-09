Un second terrain de hockey au Sportcity de Woluwe-Saint-Pierre, au détriment de la piste d’athlétisme ?

© BAUWERAERTS Didier

Le projet fait suite à une demande des clubs de hockey installés sur le territoire communal, explique le bourgmestre Benoît Cerexhe (Les Engagés). “Nous avons trois terrains de hockey sur notre territoire. Et déjà plus de 3000 pratiquants inscrits dans les clubs de l’Orée et Ombrage. Le nombre de terrains est insuffisant par rapport à la demande croissante pour du hockey.”

Le maïeur reste néanmoins ouvert à toutes les options. “Nous comprenons le questionnement des clubs d’athlétisme ; de triathlon et de jogging. Nous allons voir dans quelle mesure nous pourrons faire évoluer ce projet.” L’idée, soit trouver une collaboration avec le stade Fallon (à Woluwe-Saint-Lambert), soit maintenir quelques couloirs d’athlétisme au Sportcity et intégrer un parcours jogging au sein du centre sportif. “Nous comprenons les craintes des clubs d’athlétisme et de jogging, comme nous comprenons celles des riverains les plus proches du centre sportif”, poursuit Benoît Cerexhe.

Une réunion d’information est organisée ce soir au Sportcity tandis que la commission de concertation relative au projet est prévue ce mercredi. “Je vais également rencontrer les personnes qui utilisent la piste d’athlétisme, à savoir les directions des écoles environnantes, des clubs d’athlétisme, de jogging et de triathlon, cette semaine. Notre objectif est de trouver un équilibre entre la demande forte du hockey et la cohabitation avec les riverains et les clubs d’athlétisme”, poursuit l’édile, précisant dans la foulée qu’un seul arbre sera abattu.

Pour mémoire, le Sportcity accueille trente sports différents et 1,2 million de visiteurs chaque année, dont une grande partie pour la piscine.